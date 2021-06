https://cz.sputniknews.com/20210629/zeman-kontra-transgenderi-nedovolil-si-pan-prezident-moc-14992502.html

Zeman kontra transgendeři. Nedovolil si pan prezident moc?

Odporní. Slovo, které vyvolalo skandál. A možná zbytečně. I prezident jako soukromá osoba má právo říct, když se mu něco nebo někdo nelíbí. A prezident jako... 29.06.2021

O co jde? „Transgender lidé jsou mi odporní,“ tento výrok z úst pana prezidenta Miloše Zemana zazněl v nedělní Partii na CNN Prima News. A ještě si přisadil. Kdyby prý byl mladší, tak by podle svých slov svolal demonstraci heterosexuálů, aby byla vidět absurdnost toho všeho. Pokud je někdo příslušníkem sexuální menšiny, je to jeho intimní věc a podle pana Zemana by se neměl kvůli tomu vyvyšovat.Lidé, kteří si nechají operativně změnit pohlaví, se podle pana Zemana dopouští „trestného činu sebepoškozování“.A oheň byl na střeše. Slova hlavy státu citovala česká média, ale s gustem i ta zahraniční. Protože v naší republice křiklavý boj za práva trangenderů není zatím téma - to přijde - tak na Západě je to doslova výbušná věc.Pro ilustraci připomeňme nenávistnou kampaň, které čelí autorka Harryho Pottera Joanne Rowlingová kvůli poznámce, že menstruují jen ženy. Ihned byla nařčena, že jde o diskriminaci.Tak třeba americká agentura Bloomberg dává Zemanovu nejnovější urážku do kontextu s atmosférou ve východních státech Evropské unie, kde „žíravá nálada vůči sexuálním menšinám narůstá“.„Zeman, jehož role je především ceremoniální a nemá exekutivní pravomoci, kritizoval aktivity feministek, hnutí Me Too a události Pride v rámci snahy bránit maďarského premiéra Viktora Orbána v jeho konfliktu s EU ohledně práv skupiny LGBTQ," píše dále Bloomberg.Tak takhle nás vidí na Západě. Ale to je takový jejich povýšenecký evergreen. Nechme to být.Položme si jinou otázku. Mohl si pan prezident, jako hlava státu, dovolit vyjádření o trangenderech? Není to přes čáru?Prezident republiky by neměl rozdmýchávat konflikty ve společnosti. Existuje v české společnosti konflikt o transgenderech? Ne. Je to pouze okrajové téma. Vyzývá pan Zeman k diskriminaci trangenderů? Ne. Vyjadřuje jen nepochopení. Je vyjádření pana prezidenta necitlivé? Ano. Bez servítek sdělil, co si o konkrétní skupině lidí myslí.O třeskutém výroku pana prezidenta stran transgenderů Sputnik hovořil se známou advokátkou a šéfkou Unie sebevědomé samosprávy Janou Zwyrtek Hamplovou.„Žijeme bohužel v době, kdy být normální je už téměř nenormální, kdy se z bytostně soukromých věcí, ať jde o sexuální orientaci či změnu pohlaví, vytváří mantra pozitivní výjimečnosti, a kdy je málem zločin tvrdit, že máme pouze dvě pohlaví, a vše ostatní je skutečně hříčka přírody nebo určitá anomálie v myšlení daného člověka. To vyvolává pochopitelně obranné reakce, a i výrok pana prezidenta řadím mezi ně. Tak dlouho se nám vnucuje, že to nenormální je normální, až se použije nevhodný výraz. To slovo „odporní“ není skutečně u hlavy státu na místě, ale když půjdete do českých hospod, uslyšíte ještě horší slova na stejné téma. A není to vůbec proto, že by lidé nebyli tolerantní k oněm výjimkám, naopak si myslím, že patříme mezi státy, kde plně respektujeme, že je někdo jiný, a nemáme s tím absolutně žádný problém, ale oním vnucováním daných témat jako témat doby těmto nějak jiným lidem velmi škodíme. Mám několik přátel homosexuálů, ale nikdy by je nenapadlo jít do jakéhokoli pochodu. Berou svou orientaci jako danou, neskrývají ji, ale také ji nevystavují. Ani klasický heterosexuální pár se napůl nesvlékne a nejde se objímat na veřejnosti. A změna pohlaví je to stejné – chápu, že to tak někdo má, že to někdo dokonce potřebuje, ale proč to stavět na odiv a dělat z toho něco, z čeho všichni musíme stát v pozoru, nechápu," říká renomovaná expertka.Na pana prezidenta se kvůli slovům o transgenderech sesypala kritika. Nebyla to chyba, že se veřejně vyjádřil k tomuto politickému tématu? „To téma není vůbec politické, ale společenské. Politické je potud, pokud zasahuje do klasické rodiny a klasického běhu věcí. Jako je tomu nyní v oné sportovní soutěži, kde má být soupeřem žen přeoperovaný muž. To je už scestné. Osobně se domnívám, že slova prezidenta nesměřovala k nenávisti k oněm konkrétním lidem, ale k nenávisti k tomu všemu kolem – k tomu vystavování oněch témat a říkání si o tuto pozornost, jako by být jiný byla osobní zásluha, a ne volba přírody. Víte, tady se obrovská pozornost věnuje lidem, kteří prohlašují, že nemají žádné pohlaví, pak těm, kteří se v mužském těle cítí ženami a naopak, pak těm, kteří tvrdí, že je tu 52 pohlaví a klasické rodině se málem zakazuje říkat máma a táta. Pak to vyvolává tyto pocity, a úplně zbytečně. Neznám tolerantnější národ, než je ten náš, jen se to nesmí s tím vystavováním jinakostí jako snad přednosti přehánět," míní paní Zwyrtek Hamplová.Má pan prezident vůbec právo vyjadřovat se veřejně k takovým záležitostem? „Každý prezident, nehovořím tedy jen o Miloši Zemanovi, který je svým slovníkem proslulý, má právo vyjadřovat se ke všemu. Musí samozřejmě uvážit, že jeho slovo má vysokou autoritu, tedy nemůže vystřelit názor od boku, je-li člověkem odpovědným. Miloš Zeman je střelec, a byl takový vždy. Což sice neomlouvá jeho slovník, ale současně je třeba říct, že Česko ho dvakrát zvolilo za svého prezidenta, tedy patrně zde nebyl soupeř, který by ho porazil. S určitou spekulací vyslovuji, že to možná bylo právě proto, že než by dlouze hledal slova, a snažil se být diplomat, řekl to tak, jak mu pusa narostla. Na Ostravsku by řekli naprudko. A z této kategorie je i výrok, na který se ptáte," říká držitelka ocenění Právník roku 2019.Zeman prý předvedl nenávist, která motivuje některé i k sebevraždě. To se domnívá mluvčí Prague Pride Daniel Zikmund. Není toto obvinění přes čáru?„V době, kdy nám v zemi schází stovky dětských psychiatrů pro dopady covidových omezení, kdy jsou tisíce lidí na dně z toho, že jim pod rukama krachují léta budované firmy, v době, kdy se zde vytváří jasná segregace lidí kvůli očkování experimentální vakcínou, a kdy tornádo srovnalo se zemí několik vesnic, je skutečně podobný sebestředný výrok přes čáru. Naopak bych očekávala, že Prague Pride se letos zruší, a peníze, které mají tomuto zvláštnímu pochodu jít, se nasměrují na Moravu nebo prostě tam, kde jsou více potřeba. Třeba i v Praze. V naší zemi homosexuálním ani lesbickým párům, a dokonce ani oněm přeoperovaným pohlavím, nehrozí vůbec nic, protože je lidé dávno berou jako něco normálního. Plně by tedy postačilo, aby z jejich strany skončila snaha dělat z této orientace něco výjimečného, protože je to samo o sobě proti smyslu toho, co říkají. Sexualita, soužití, pohlaví to jsou intimní osobní otázky každého z nás, stejně jako to, většinová společnost je tvořena páry máma a táta. S tím žádné nařízení ani zákony nic neudělají. A pokud to příroda někdy poplete, je třeba vzít to jako fakt, ne jako důvod měnit většinový svět. Ostatně podobný názor mám na biologickou nerovnost muže a ženy. Ta se taky nedá znásilňovat. Jsme prostě odlišní, a žádní aktivisté na tom nic nezmění. Díky Bohu," říká šéfka Unie sebevědomé samosprávy Jana Zwyrtek Hamplová.

