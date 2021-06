https://cz.sputniknews.com/20210630/50-odstinu-modre-neuveritelna-veresova-se-zvecnila-v-dvoudilnych-plavkach-15004141.html

50 odstínů modré. Neuvěřitelná Verešová se zvěčnila v dvoudílných plavkách

Modelka Andrea Verešová před pár dny oslavila neuvěřitelných 41 let. Jelikož se rozhodla, že svůj velký den oslaví za hranicemi u moře, fanoušci byli jistě... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

Na nových fotkách se Andrea vyfotila v dovolenkovém ráji, na sobě má jen dvoudílné modré bikiny, které ladí k pozadí na fotce. A že to nejsou ledajaké plavky, dosvědčila samotná modelka.Dodala, že brzy budou dostupné i na eshopu, zatím však přijímá pouze předobjednávky. A jak zareagovali na takovou krásu sledující? Někteří označili Andreu za „bohyni“. Jiní zase například uvedli, že je „top“. „Ty plavky jsou nádherné a ty vypadáš úžasně,“ poznamenala další uživatelka. Nutno podotknout, že plavky nebyly to jediné, co lidi zaujalo. Někteří si všímali také doplňků, které Andrea zvolila. „Boží brýle,“ zaznělo.„Aďo, na to, kolik máš let, tak super postava,“ uvedla s odkazem na nedávné narozeniny její fanynka. I další se přidávali ke chvále: „Ty jsi prostě hustá. Jsem stejný ročník, ale ty jsi zázrak přírody.“ Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

