„Antilidi. Styďte se.“ Radní ČRo ostře kritizoval zaměstnance ČT za politický aktivismus

„Antilidi. Styďte se." Radní ČRo ostře kritizoval zaměstnance ČT za politický aktivismus

30.06.2021

„Účet diecézní charity je vedený u Sberbank (6800). Ruská banka ve vlastnictví ruského státu. Banka, která sehrála svou roli při úvěrování stavby maďarské jaderné elektrárny Paks; Orbán se dohodl s Putinem, že stavět bude Rosatom,“ napsala redaktorka České televize Zuzana Černá na svém Twitteru. Její účet je nyní nedostupný, pravděpodobně byl smazán.Radní Českého rozhlasu Tomáš Kňourek označil redaktorku Černou za „opravdovou ubožačku“. „Redaktorka propagandistické relace „České“ televize 168 hodin Zuzana Černá poukázala na děsivou a šokující skutečnost, že Arcidiecézní charita používá při sbírce na pomoc obětem jihomoravského tornáda ruskou banku Sberbank CZ,“ uvedl v komentáři pro Parlamentní listy a dodal: „Jen opravdový ubožák tahá do charity politiku. Paní redaktorko, jděte se zeptat lidí, co přišli o všechno, zda je zajímá, z jakého účtu jim přitéká tolik potřebná pomoc. Jste normální? Předpokládám, že vy byste takové peníze hrdě odmítla a šla spát do lužního lesa. Je velmi pravděpodobné, že jste svoji nebetyčnou hloupostí přispěla k oslabení vůle pomáhat, za což vás nejen na jižní Moravě budou mít určitě moc rádi. Styďte se. Václav Klaus kdysi použil pro jedince vašeho typu dokonalý výraz: antilidi.“Kňourek dále poukázal na skutečnost, že Sberbank v Česku působí od roku 1993, přičemž fakt, že arcidiecézní charita má účet právě u ní, může ukazovat na fakt přátelství mezi katolickou a pravoslavnou církví. Je prý také možné, že charitě tato banka jednoduše nabídla nejlepší podmínky.„Vaším velkým objevem je i fakt, že banky úvěrují. Snažily se to potvory před celým světem po staletí tajit, ale vy jste je odhalila. Některá z renomovaných novinářských cen vás jistě nemine. Jen pro vaši informaci, banky úvěrují nejen bohulibé projekty typu jaderných elektráren. Ale také třeba války, další nejrůznější zvěrstva, krvavé převraty či diktátorské režimy. Zkuste o tom něco natočit,“ uvedl radní Kňourek.Tomáš Kňourek rovněž poukázal na ideologické propojení mezi aktuálním stavem v České televizi a tím, co dělala Československá státní televize za minulého režimu. Pouze se změnil směr politického aktivismu, myslí si.„Státní Československá televize před sametovým převratem jménem socialismu špinila vše, co pocházelo od definovaného společného nepřítele - Západu. Ta dnešní, sloužící nastupujícím novým totalitním ideologiím, jen otočila azimut,“ prohlásil pro Parlamentní listy.„Nepřijatelný politický aktivismus“Slov redaktorky České televize z pořadu 168 hodin Zuzany Černé si všiml i mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Podle jeho názoru se jedná o politický aktivismus, který je v případě zaměstnanců veřejnoprávních médií nepřijatelný.„Další příklad nepřijatelného politického aktivismu zaměstnanců ČT,“ uvedl na svých sociálních sítích Jiří Ovčáček.Pořad 168 hodin, podle jeho slov, vede v současné době proti kardinálu Dominiku Dukovi dehonestační kampaň, a právě odsud plyne horečnost redaktorky Černé.„Na vysvětlenou. Pořad 168 hodin teď nové vede dehonestační kampaň i proti panu kardinálovi, proto taková horečná aktivita paní redaktorky. Kampaň proti prezidentu republiky už je stálicí tohoto pořadu,“ dodal mluvčí Miloše Zemana.Kardinál Duka Média v poslední době aktivně poukazují na kauzy zneužívání ze strany církve. Dominik Duka měl být podle médií do jednoho podobného případu zapleten tím, že se k němu o pomoc obrátila oběť. Dominik Duka na svých stránkách předtím publikoval své vyjádření. Upozornil na to, že je prý proti němu vedena osobní kampaň ze strany jedné údajné oběti sexuálního násilí a uvedl rozhodnutí Ústavního soudu, který konstatoval, že za činy, z nichž byl Duka v minulosti obviňován, ho není možné stíhat, neboť „nebyl pachatelem zdrojových trestných činů“.

