https://cz.sputniknews.com/20210630/babis-vlada-bude-resit-sireni-delta-mutace-covidu-19-zitra-zacina-v-eu-platit-covid-pas-15005040.html

Babiš: Vláda bude řešit šíření delta mutace covidu-19. Zítra začíná v EU platit covid pas

Babiš: Vláda bude řešit šíření delta mutace covidu-19. Zítra začíná v EU platit covid pas

Premiér České republiky Andrej Babiš uvedl, že se vláda na svém zítřejším mimořádném jednání bude zaměřovat na zabránění šíření delta mutace koronaviru... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-30T13:05+0200

2021-06-30T13:05+0200

2021-06-30T13:39+0200

česko

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/13263162_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_89af16520814274f8e117b517b224ff6.jpg

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch plánuje navrhnout také to, aby lidé, kteří dostali pouze první dávku vakcíny, museli jako důkaz o své bezinfekčnosti předložit také negativní test.Zaměstnavatelům také můžou nařídit, aby vyžadovali test od zaměstnanců po návratu z dovolené.Covid pasZmiňme, že od zítřka 1. července začíná v EU fungovat digitální Covid certifikát EU, který by měl zjednodušit cestování po Evropě. Občanům by v tom měla pomáhat aplikace Tečka, kde můžou občané uschovávat certifikát o očkování, testu nebo prodělaném koronaviru. Dosud ale není možné tuto aplikaci stáhnout ani přes Google Play ani App Store.„Bez té aplikace to lidé mohou prokázat vytištěným certifikátem,“ řekl dál.Zmiňme, že od začátku července musí členské země EU uznávat certifikát, který mají lidé uschovaný na internetové stránce ucko.uzis.cz, odkud si ho můžou stáhnout. Vejít do svého účtu můžou zadáním svého rodného čísla a čísla občanského průkazu. Cizinci a děti vcházejí uvedením telefonního čísla nebo e-mailu.Rusko a Tunisko pod zákazemZ důvodu šíření mutací koronaviru zakazuje od čtvrtka ministerstvo zdravotnictví všem lidem z Česka cestování do Ruska, od příštího týdne také do Tuniska.Z opatření vyplývá, že všichni občané České republiky a cizinci s bydlištěm na území Česka mají zakázán vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy nemocí covid-19. Dodávají, že do 30. června je na seznamu 14 zemí, je tam například Indie nebo několik afrických nebo jihoamerických zemí. S účinností od 1. července pak na seznam přibývají země jako Rusko, Paraguay a Namibie. Od pondělí 5. července také Tunisko. Toto opatření platí prozatím do 31. července.

https://cz.sputniknews.com/20210630/biochemik-trnka-varuje-pred-dalsi-vlnou-covidu-v-utery-pribylo-160-pripadu-roste-reprodukcni-cislo-15001889.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy