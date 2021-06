https://cz.sputniknews.com/20210630/biochemik-trnka-varuje-pred-dalsi-vlnou-covidu-v-utery-pribylo-160-pripadu-roste-reprodukcni-cislo-15001889.html

Biochemik Trnka varuje před další vlnou covidu. V úterý přibylo 160 případů, roste reprodukční číslo

Biochemik Trnka upozorňuje, že delta varianta covidu-19 může další vlnu pandemie způsobit dříve než na podzim. Podle něj jsou hromadné akce rizikové nehledě na to, že se konají pod širým nebem. Další nebezpečí vidí v cestování.Trnka v rozhovoru pro ČT připomíná, že další vlna již přichází, ale i podle zaplněných stadionů při fotbalovém mistrovství Evropy ji lidé podle něj neberou vážně.Podle něj je pochopitelné, že lidé jsou po těžkém roce rádi, že pandemie slábne. Zároveň však zdůrazňuje, že riziko nesou i hromadné akce a cestování. Což může pomoct i novým mutacím. „Je možné, že se objeví další varianta, která bude ještě nakažlivější nebo ještě nebezpečnější,“ uvedl.Úterní číslaV úterý testy odhalily 160 nových případů, což je o 48 více než před týdnem. Reprodukční číslo po dvou a půl měsících stouplo opět nad hranici 1, navíc stoupla i sedmidenní incidence.V nemocnicích je aktuálně 57 pacientů s covidem. Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví, včera se nechalo očkovat 105 910 lidí.Reprodukční číslo je aktuálně na hodnotě 1,1, což znamená, že epidemie sílí. Incidence vystoupala na úroveň 7,2.Laboratoře v úterý zpracovaly 41 482 PCR testů a 73 988 antigenních testů, podíl pozitivních výsledků tedy činí 0,14 procenta.Zákaz cestování do RuskaMinisterstvo zdravotnictví ČR z důvodu šíření mutací koronaviru zakazuje od čtvrtka všem lidem z Česka cestování do Ruska, od příštího týdne také do Tuniska.Z opatření vyplývá, že všichni občané České republiky a cizinci s bydlištěm na území Česka mají zakázán vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy nemocí covid-19. Dodávají, že do 30. června je na seznamu 14 zemí, je tam například Indie nebo několik afrických nebo jihoamerických zemí. S účinností od 1. července pak na seznam přibývají země jako Rusko, Paraguay a Namibie. Od pondělí 5. července také Tunisko. Toto opatření platí prozatím do 31. července.Nutno podotknout, že zákaz neplatí pro občany zmíněných zemí, pro cesty, které jsou neodkladné a byly předem oznámeny resortu zahraničí.

