Českem se přehnaly bouřky. Ničily střechy domů a zastavovaly vlaky

V úterý večer a v noci na středu do České republiky dorazily velmi silné bouřky, před kterými varovali meteorologové. Živel ničil střechy, lámal stromy a... 30.06.2021

Silné bouřky do Česka přišli od jihu, odkud také byly hlášeny první škody. Vítr a silné deště lámaly stromy a způsobily výpadky v dopravě či na železnici. Musel být dokonce zastaven provoz na dvacítce tratí, na které popadaly stromy, na některých místech došlo k výpadku napájení trakčního vedení či poruch traťového či staničního zabezpečovacího zařízení. Jako první s bouřkou bojovaly v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a také na Vysočině.Po desáté hodině večer první zásahy hlásili i hasiči v Praze. Desítky výjezdů však hlásili také v Plzeňském kraji nebo na Klatovsku. Stromy zastavily provoz na železnici a nejezdily vlaky mezi Českými Budějovicemi a Českými Velenicemi, Protivínem a Putimí, Kamenným Újezdem a Horním Dvořištěm.Železnice ve Středočeském kraji hlásila problémy na trati z Lužné u Rakovníka do Rakovníka, Šenov – Rakovník, Mníšek pod Brdy – Dobříš nebo Čerčany – Benešov.Uzavření D1 a letištěKvůli popadaným stromům byl po desáté hodině večer přerušen také provoz na dálnici D1 na Vysočině, k uzavírce došlo mezi 128. a 129. kilometrem v obou směrech. Provoz byl obnoven krátce po půlnoci.Dnes ráno je podle České televize také částečně zastaven provoz v pražském tunelu Blanka, odkud je odčerpávána voda. Na místě se tvoří kolony.Po silných deštích stouply některé hladiny řek a potoků, jejich hladina ale postupně opět klesla.Bouřka nakonec uzavřela také Letiště Václava Havla v Praze, například Airbus A139 Lufthansa z Frankfurtu musel kroužit nad ŠumavouSpráva železnic od úterního večera do dnešního rána zaznamenala 95 mimořádných událostí, které měly za následek omezení či zastavení provozu. Nejčastějším problémem byly pády stromů do kolejiště nebo na trakční vedení. Dnes ráno byl zastaven nebo omezen provoz na 35 úsecích, největší problémy jsou v jižních Čechách a na Vysočině. Stojí také koridor mezi Červenkou a Zábřehem na Moravě.Lidé bez elektřinyI nadále zůstávají někteří lidé bez elektřiny. Společnost EG.D, člen skupiny E.ON, eviduje 115 poruch na linkách vysokého napětí, bez elektřiny je téměř 85 tisíc odběratelů. ČEZ hodinu po půlnoci evidoval 186 poruch na vedení vysokého napětí a další stovky poruch na napětí nízkém, bez elektřiny bylo 180 tisíc domácností. Aktuálně bez proudu zůstává asi 145 tisíc lidí.Velké škody bouřka napáchala také na východě Čech, kde bylo hlášeno 26 poruch na vedení vysokého napětí, šlo o Hradecko, Rychnovsko, Náchodsko a Trutnovsko.Tornádo na MoravěVe čtvrtek večer se přes jižní Moravu přehnaly silné bouřky, Břeclavskem a Hodonínskem se navíc prohnalo tornádo. Přírodní živel za sebou nechal zpustošené obce a několik stovek zraněných.Meteorologové odhadují, že tornádo mělo sílu přinejmenším F3, při níž rychlost větru dosahuje 219 km/h. Stovky domů jsou zničené. Na místě zasahovaly stovky policistů i hasičů. Těžkou techniku vyslala i armáda. Nejvíce zasaženými byly obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice. Značné škody utrpěla také hodonínská část Pánov a čtvrť Bažantice.Škody po bouřkách, které se prohnaly jižní Moravou, činí nejméně 12 miliard korun, a to pouze na veřejném majetku. V důsledku přírodního živlu bylo na Břeclavsku a Hodonínsku zničeno 1 200 domů, sedmdesát z nich budou muset srovnat se zemí. Do majetku kraje spadají školy, domovy seniorů, nemocnice, ale i obytné domy. Například v Hodonínsku byl zničen krajský domov seniorů. Hejtman dále uvedl, že statici určili ke zbourání 70 domů. Ti však i nadále pokračují v obcházení budov a prověřování, které z nich jsou nebezpečné. Jihomoravský hejtman Jan Grolich má proto za to, že budov k demolici bude ještě víc.

