Fregata nizozemského Evertsen vstoupila do teritoriálních vod Ruska

Ministerstvo obrany Ruska zveřejnilo záběry fregaty Evertsen, která se v úterý dostala do teritoriálních vod Ruska. 30.06.2021, Sputnik Česká republika

Úřad uvedl, že nizozemská fregata Evertsen nejprve 24. června byla v neutrálních vodách.Ale když změnil směr a začal sledovat směr Kerčského průlivu, bylo Rusko nuceno zvednout do vzduchu ruské stíhačku Su-30 a bombardér Su-24.Po přeletu ruských letounů fregata Evertsen okamžitě změnila kurs, odklonila se od hranic Ruské federace a pokračovala ve sledování i nadále trasy.Dnes ruský prezident Vladimir Putin v tradiční přímé lince okomentoval incidenty s nizozemskou fregatou Evertsen a britskou lodí Defender v teritoriálních vodách Ruska.„Řekl jste, že svět stál na pokraji světové války. Samozřejmě ne. I kdybychom tuto loď potopili, bylo by stejně těžké si představit, že by svět byl na pokraji třetí světové války, protože ti, kteří to dělají, vědí, že z této války nemohou vyjít jako vítězové. To je ta nejdůležitější věc.Na svém území bojujeme za sebe, za svou budoucnost. Nejsme to my, kdo k nim přišel na 1 000 km, přiletěl nebo připlul po vodě. To oni se přiblížili k našim hranicím a narušili naše teritoriální moře. A to je základní prvek v celé této struktuře".

Simo Häyhä Nizozemsko je narozdíl od Ruska civilizovaná země která není agresivní a lidé se tam mají bezvadně🇳🇱👍👍👍👍👍👍 4

vaclav kalousek Americká horda a celý zločinecký pakt NATO si koledují o jadernou válku šmejdi 3

