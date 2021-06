https://cz.sputniknews.com/20210630/google-si-pripravil-pro-majitele-smartphonu-se-systemem-android-neprijemne-prekvapeni-15007828.html

Google si připravil pro majitele smartphonů se systémem Android nepříjemné překvapení

Google si připravil pro majitele smartphonů se systémem Android nepříjemné překvapení

Vývojáři operačního systému Android oznámili, že v létě 2021 přejdou na nový formát aplikací a her. O nahrazení obvyklého rozšíření softwaru APK na AAB varuje... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-30T22:03+0200

2021-06-30T22:03+0200

2021-06-30T22:03+0200

věda a technologie

mobilní aplikace

mobilní telefony

mobil

android

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1023/01/10230147_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_5976b773a48e839a7e926e8408af0dab.jpg

Android App Bundle (AAB) byl představen v roce 2018 a právě na tento formát postupně přecházeli vývojáři softwaru. Podstatou inovace je, že optimalizací různých verzí aplikace se nyní zabývá sám Google a „balí“ je do kontejneru.Samotný soubor AAB nebude uživatel moci ručně nainstalovat do svého smartphonu, jako tomu bylo u běžných souborů APK. To sice zvýší bezpečnost aplikací, ale zároveň to bude mít negativní dopad na proslulou „otevřenost“ platformy Android.Společnost Google plánuje plně převést svůj obchod s aplikacemi Google Play na formát AAB v srpnu. Uživatelé prý budou mít prospěch z velikosti softwaru, který v zařízení zabere o 15-20 procent méně paměti.Program, který je potřeba smazatPodle novináře časopisu Forbes Zaka Doffmana musí uživatelé iPhonů okamžitě odstranit ze svých telefonů aplikaci Google Maps. Doffman je uznávaný odborník na sledování a kybernetické služby a také na bezpečnostní rizika, která jsou spojená s velkými technologickými a sociálními médii a platformami chytrých telefonů.Lokalizační údaje jsou v centru sporů o soukromí již několik let. Nejdřív iOS a poté Android nám daly možnost odmítnout přístup k osobním údajům a omezit tento přístup desítkám aplikací.Ale i když zaškrtneme správné políčko, abychom všem těmto aplikacím odepřeli přístup k naší poloze, nebudeme to ze zřejmých důvodů schopni udělat s mapovými aplikacemi.Faktem je, poznamenává Doffman, že všechna data, která tento program shromažďuje, přímo souvisejí s osobností uživatele. Všechny informace jsou v důsledku toho vzájemně propojeny, je vytvořen osobní profil a historie.Google se podle Doffmana snaží tato rizika ochrany osobních údajů argumentovat tím, že říká, že Mapy Google jsou navrženy tak, aby chránily osobní údaje. Program má zejména režim inkognito a data shromážděná v souladu s nastavením štítku ochrany osobních údajů nejsou spojena s žádnými konkrétními lidmi nebo účty.Mezitím mnoho uživatelů iPhonů nepřešlo z Google Maps na něco jiného - tato aplikace zůstává nejoblíbenější navigační aplikací v App Store. Apple nyní vyzývá uživatele, aby změnili svůj názor, oznámením významných aktualizací pro iOS 15.

https://cz.sputniknews.com/20210623/expert-uvedl-program-ktery-byste-si-meli-rychle-smazat-z-telefonu-14918418.html

https://cz.sputniknews.com/20210617/na-mapach-google-bylo-nalezeno-havarovane-ufo-ktere-je-obklopene-tanky-14852361.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mobilní aplikace, mobilní telefony, mobil, android, google