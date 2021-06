https://cz.sputniknews.com/20210630/kdo-takhle-obleka-dite-princ-george-v-obleku-vyvolal-na-socialnich-sitich-vlnu-kritiky-15007551.html

„Kdo takhle obléká dítě?” Princ George v obleku vyvolal na sociálních sítích vlnu kritiky

„Kdo takhle obléká dítě?” Princ George v obleku vyvolal na sociálních sítích vlnu kritiky

Princ George se včera večer zúčastnil zápasu Anglie proti Německu se svými rodiči, princem Williamem a Catherine, vévodkyní z Cambridge. Fotbal si užíval vedle... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-30T21:44+0200

2021-06-30T21:44+0200

2021-06-30T21:44+0200

celebrity

kate middleton

královská rodina

spojené království

princ william

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/15007020_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_d9db463b220f0cbcb3b99a3983f1bfaf.jpg

Byl oblečen téměř stejně jako jeho otec, a to v modrém obleku a v bílo-červeno-modré kravatě. Kate zase zvolila červené sako.Mnozí Britové však byli z volby obleku zmateni. Jeden napsal na Twitteru: „Kdo by takhle oblékl dítě na fotbalový zápas?“Mnozí se domnívali, že mladý muž si měl vzít dres Anglie, aby fandil týmu.„Princ George si měl vzít anglický dres a ne oblek a kravatu jako pro dospělé,“ napsal jeden z nich. „Bylo to trochu tvrdé. Příště dres Anglie,“ řekl další.„Chudák malý chlapec, který se musí dívat na Anglii ve Wembley v obleku. @England, dejte mladému princi Georgeovi košili, co?" napsal jeden.„Proč nutíte svého chlapečka nosit kravatu na fotbalový zápas? Je rok 2021, není rok 1921!“ zeptal se jeden z fanoušků.Další poznamenal: „ Žádné sedmileté dítě by nikdy mít oblek nemělo, bez ohledu na to, zda má být budoucím králem.“Řada fanoušků však byla ohledně obleku pozitivní. Jeden řekl: „Některé děti se opravdu rády oblékají na zvláštní příležitosti, reprezentují svou zemi. Myslím, že vypadal hrdě a chytře.“Mnozí cítili, že oblek je správná volba pro budoucího monarchu, bez ohledu na jeho věk.„Protože je to princ, který se jednoho dne stane králem. Musí se učit slušnosti brzy a často,“ řekl jeden z uživatelů.Kate naopak dostala spoustu komplimentů za výběr oblečení.Měla na sobě tvídové červené sako od značky Zara. Přidala také barokní perlové náušnice Annoushka. Sako se v Česku prodávalo za 1 599 Kč, nyní je dokonce ve slevě za 1 299 Kč. Vévodkyně tak rozhodně patřila mezi nejelegantnější fanynky.„Jak nádherně vypadala Kate Middletonová dnes večer. Usměvavá tvář s očima ve tvaru srdce, jsem tak potěšená, že je naší budoucí královnou,“ napsala jedna uživatelka.„Vypadala ta holka někdy v životě špatně? Ne,“ okomentovala jiná.„Pokaždé, když vidím nové sako Catherine, myslím, že je moje oblíbené a později nosí další. Takže nevím, který z nich je moje oblíbené,“ vtipkovala uživatelka.

https://cz.sputniknews.com/20210622/kate-a-william-nemluvili-s-harrym-po-pohrbu-phillipa-kvuli-obavam-ze-by-se-detaily-dozvedela-meghan-14922363.html

spojené království

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kate middleton, královská rodina, spojené království, princ william