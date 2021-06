https://cz.sputniknews.com/20210630/koronavirus-se-podle-statistiku-stal-druhou-nejcastejsi-pricinou-umrti-v-lonskem-roce-15004858.html

Koronavirus se podle statistiků stal druhou nejčastější příčinou úmrtí v loňském roce

Koronavirus se podle statistiků stal druhou nejčastější příčinou úmrtí v loňském roce

Podle údajů Českého statistického úřadu byl covid-19 v loňském roce druhou nejčastější příčinou úmrtí. V loňském roce podle údajů zemřelo 129 289 obyvatel... 30.06.2021

Předseda ČSÚ Marek Rojíček dnes novinářům řekl, že dalším lidem koronavirus značně zhoršil zdravotní stav, což způsobilo dřívější smrt.Na prvním místě co do příčin úmrtí zůstává ischemická choroba srdeční, na kterou zemřelo 19 171 osob. Na třetím místě jsou cévní nemoci mozku.Na čtvrté příčce se pak ocitlo selhání srdce (6,7 tisíce úmrtí), na páté příčce jsou zhoubné nádory plic (5,3 tisíce úmrtí).Celkově v loňském roce zemřelo více než 129 tisíc lidí, což je o 15 procent více než rok před tím.„Základní příčina úmrtí je definována jako onemocnění nebo zranění, které iniciovalo chorobný řetězec stavů přímo vedoucích ke smrti,“ uvedl Rojíček. Dodal, že dalších 6696 lidí mělo různá chronická onemocnění a covid tak ke smrti dopomohl a nástup smrti urychlil.Nejvyšší počet lidí v loňském roce zemřel zejména v posledních třech měsících roku. 16 000 lidí zemřelo v listopadu, což je nejvyšší počet. Zmiňme, že v listopadu na covid zemřelo 4,5 tisíce lidí. Podle Rojíčka to však v roce 2020 neskončilo a situace bude vypadat ještě hůř v roce 2021.„V tomto ohledu bohužel rok 2021 bude ještě tragičtější. Neskončilo to prosincem, ale přelilo se to dál do prvních měsíců letošního roku,” uvedl Rojíček.Podle informací na webové stránce ministerstva zdravotnictví v Česku od loňského roku, kdy vypukla pandemie, zemřelo kvůli nákaze více než 30 300 osob. Většina úmrtí připadla na letošní rok, kdy se eviduje více než 18 300 obětí. Nejhorším měsícem v této souvislosti byl letošní březen, kdy zemřelo 6000 lidí a letošní leden s 5000 oběťmi.Z celkového počtu 17 000 lidí meziročně navíc, respektive 15 000 při zohlednění stárnutí obyvatel, byl covid-19 základní příčinou úmrtí asi u 70 procent. Více než 3000 nadúmrtí připadlo na nemoci oběhové soustavy. Podle statistiků několik stovek úmrtí lze přičíst také cukrovce a demencím, jakými je například Alzheimerova nemoc.Naopak počet nehod, vražd se výrazně snížil. Počet sebevražd zůstává přibližně na stejné úrovni.

Kosmo Olin 🦀 Němci včera hlásili, že úmrtní statistiky jsou v domovech důchodců 20 az 30% vyšší jak obvykle.. 2

mcmillan Podle grafikonu lži by se lež stupňovala takto: 1.)Lež prostá, 2.) Lež do nebe volající, 3.) Statistika. Pro nemocnice je lukrativnější covid pacient, a tato skutečnost patrně ovlivňuje přesnost statistických údajů. 🤔 1

