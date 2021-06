https://cz.sputniknews.com/20210630/loterie-pro-ockovane-na-slovensku-chteji-motivovat-narod-k-vakcinaci--15012775.html

Loterie pro očkované. Na Slovensku chtějí motivovat národ k vakcinaci

Slovenská vláda chystá pro podpoření očkování v zemi takzvaný zprostředkovatelský bonus a očkovací prémie. O tom informoval na tiskové konferenci ministra... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

Ministr plánuje přijít s pozměňovacím návrhem, který by tyto nástroje měl umožnit používat. Hlasovat o nové verzi zákona by přitom slovenský parlament měl již ve čtvrtek.Ministerstvo v této souvislosti hovoří o odškodňování lidí za to, že se nechají očkovat, a to nehledě na to, že ve skutečnosti nechtějí.„Očkovací prémie bude zahrnovat týdenní losování. Na ceny by byly použity dva miliony euro a zahrnutí budou všichni očkovaní nad 18 let,“ uvedl později ministr financí s tím, že losování se budou účastnit i lidé, kteří už byli očkovaní.Matovič také osvětlil svoji představu o takzvaném zprostředkovatelském bonusu. Ten má být motivací pro „ty, kdo přesvědčí někoho na očkování“. Výše bonusu by se přitom měla odvíjet od stáří toho, koho se podaří k očkování přesvědčit.„Radši desítky, možná stovky milionů euro investujeme do takovéto motivace nyní. Vybičujeme co nejvíce naočkovaných lidí, a když se nám to povede, tak si budeme držet palce, abychom nápor delta varianty zvládli s co nejmenšími ekonomickými ztrátami,“ řekl Igor Matovič.Příjezd na SlovenskoNaši východní sousedé změnili pravidla pro vstup do země. Ruší se rozdělení zemí podle rizikovosti z pohledu epidemiologické situace. Plyne to z návrhu změn cestovního semaforu, které připravilo ministerstvo zdravotnictví, a dnes schválila vláda.Změny budou platit od 9. července. Po tomto termínu nebudou muset podstoupit pětidenní karanténu pouze úplně proočkovaní Slováci. Informoval o tom státní tajemník Ministerstva zahraničí SR Martin Klus.V přechodném období však budou platit jisté výjimky. Toto období bude trvat od 9. července do 9. srpna. Výjimka bude platit pro pendlery, děti od 12 do 18 let a pro všechny, kteří dostali první dávku vakcíny. Klus vysvětlil, že když někdo čeká na druhou dávku vakcíny od společnosti AstraZeneca, která se podává v rozmezí deseti týdnů, a mezitím půjde na dovolenou do zahraničí, po návratu do 9. srpna se bude v souladu s výjimkou považovat za proočkovaného. Po 9. srpnu přechodné období skončí. Klus uvedl, že už tehdy by měly být proočkovány děti od 12 až 18 let. Totéž platí i pro pendlery, kteří mají nějaký čas na to, aby se nechali naočkovat. Když se po přechodném období vrátí dítě od 12 do 18 let domů na Slovensko a nebylo naočkováno, rovněž bude muset podstoupit pětidenní karanténu, totéž bude platit i pro členy jejich společné domácnosti. Na děti do 12 let se karanténa nevztahuje.

unkas chudáci bratia Slováci... jejich vláda zešílela - to je Mengele a Goebbels dohromady. Vláda se rozhodla pro genocidu národa. 2

Pavel Šváb Nezapomínejte, že v tom loterijním osudí je také několik losů s obrázkem té zubaté s kosou. 1

