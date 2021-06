https://cz.sputniknews.com/20210630/lucie-bila-konecne-pokrtila-sve-nove-literarni-dilo-prozradila-co-pro-ni-bylo-nejtezsi-14997841.html

Lucie Bílá konečně pokřtila své nové literární dílo. Prozradila, co pro ni bylo nejtěžší

Lucie Bílá konečně pokřtila své nové literární dílo. Prozradila, co pro ni bylo nejtěžší

Zpěvačka Lucie Bílá konečně pokřtila svou knihu, kterou vydala před několika měsíci. Koronavirová pandemie zavinila posun termínu události, k níž došlo v... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-30T08:36+0200

2021-06-30T08:36+0200

2021-06-30T08:36+0200

celebrity

kniha

lucie bílá

podpora

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/14998135_0:87:1301:818_1920x0_80_0_0_029e885fb10da563ff8f2144dd3a7eb1.jpg

Píše o tom server Prima s tím, že do svého divadla celebrita pozvala partnera Radka Filipiho i svou oblíbenou herečku Simonu Stašovou, která se stala knižní kmotrou celého díla.V rozhovoru pro pořad ShowTime Bílá uvedla detaily, spojené s tvůrčím procesem napsání knihy. Padla i zmínka o tom, co pro zpěvačku nebylo moc lehké.„Občas se mi to psalo těžko, ještě hůře se mi hrabalo ve fotkách,“ doplnila celebrita.V novém díle nechybí vzpomínky ani na legendárního Karla Gotta, s nímž Bílá i společně tvořila duetní projekty.Svůj komentář poskytla i herečka Simona Stašová. „Lucka je upřímný člověk a v knize se ukazuje, že je to obyčejná holka,“ poznamenala. Zároveň dodala, že i když si je Bílá vědoma svého talentu, také ví, že vyšla z obyčejných rodičů a musí na sobě pracovat, protože talent není vše.Bílá ze své strany prozradila, že Stašová byla její první volbou v momentě, kdy si vybírala lidi, kteří budou v jejím divadle hrát.Připomíná se, že zpěvačka je známá tím, že miluje anděly, ale kromě toho velký význam pro celebritu mají i motýli.Teď už víme i proč.„Jednou jsem čekala, že o mně vyjde hodně hanlivý článek, což se občas stane. Ne, že bych za to mohla, ale někdy se stane, že mám černého Petra bez důvodu,“ vyprávěla.V té době však hvězda byla mimo republiku, takže požádala svou kamarádku, aby šla do trafiky a koupila noviny daného média s tím, aby jí ten nepříjemný článek přečetla.„Sedím na balkoně v hotelu, koukám na telefon a čekám. Když jsem ale koukala na zprávu, přiletěl motýl a sednul si na telefon. V té chvíli mi došlo, že nemám čekat na žádné zprávy: dobré ani špatné,“ vysvětlila symboliku motýla hvězda.Podotýká se, že motýl Bílou odnaučil řešit, co o ní média ve zmíněném článku napsala. Teď si Bílá ani nevzpomíná, o čem měl text být.Lucie BíláLucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka.Lucie s hudbou začala již v roce 1984 a ze zpěvačky v rockové kapele se postupně stala naprostou špičkou a nyní patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu.Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.Co se týče jejího soukromého života, zažila hned několik pádů a vzestupů. V 90. letech byl jejím partnerem producent Petr Kratochvíl, s nímž jí sice vztah nevyšel, ale narodil se jim syn Filip. S tím má Lucie dodnes krásný vztah. Dalším mužem po boku Lucie Bílé byl hudebník Stanislav Penk. I když zpěvačka věřila, že tento vztah potrvá navždy, jen rok po svatbě šli od sebe. Pár let poté se Lucie zamilovala do mladšího muzikanta Václava Noida Bárty. Za toho se provdala v roce 2006, ale v září 2008 došlo na rozvod. I přes to všechno jsou ale dotyční dodnes dobrými přáteli.Poslední láskou této zpěvačky je Radek Filipi. S ním se Bílá seznámila v roce 2015 na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Zatím to vypadá, že jim to klape a Lucie po jeho boku jenom září.

https://cz.sputniknews.com/20210607/lucko-jste-sexy-lucie-bila-prekvapila-fanousky-odvaznymi-fotografiemi-14758994.html

https://cz.sputniknews.com/20210604/nemohu-uverit-tomu-ze-lucie-bila-potesila-sve-fanousky-skvelou-zpravou-14719350.html

ProrokBezpečák Paní Lucie je určitě velice zdatná podnikatelka v šoubyznysu, ale zpívat nikdy neuměla. To její hulákání já osobně za zpěv nepovažuju. 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kniha, lucie bílá, podpora