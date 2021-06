https://cz.sputniknews.com/20210630/matovic-zustava-ministrem-prestal-pokus-o-odvolani-15012688.html

Matovič zůstává ministrem. Přestál pokus o odvolání

Matovič zůstává ministrem. Přestál pokus o odvolání

Slovenskému plénu Národní rady se nepodařilo odvolat z postu ministra financí Igora Matoviče. Pro návrh na jeho odvolání hlasovalo pouze 51 ze 135 přítomných... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

Strana vládní koalice Svoboda a solidarita nepodpořila odvolání ministra financí, a to nehledě na to, že má vůči jeho osobě „masivní výhrady“. Matovič prý podle slov šéfky poslaneckého klubu této strany škodí slovenské vládě. Pro jeho odvolání odmítli hlasovat, neboť prý nechtěli porušit koaliční smlouvu.SaS místo toho chtělo své výhrady vůči osobě ministra financí projednat osobně, ale Igor Matovič na schůzku nepřišel. V koaliční smlouvě stojí, že pro návrhy opozice se nebude hlasovat. Ta je pro SaS, podle jejich slov, klíčová v rozhodování. „Naši koaliční partneři opakovaně s opozicí hlasují, my to však dělat nebudeme,“ uvedla šéfka poslaneckého klubu strany Anna Zemanová.Předseda strany Hlas Peter Pellegrini v rámci diskuze k návrhu na odvolání Igora Matoviče z postu obvinil ministra financí z rozvratu Slovenska. Matovič se své roli během epidemie koronaviru údajně selhal, což má prý za následek tisíce obětí. Matovič podle Pellegriniho nevyvodil ze svých selhání politickou odpovědnost. Pokud by Matovič byl příčetný, odešel by na základě takto „fatálních“ selhání z politického života, myslí si Peter Pellegrini. Přesednutí ze židle předsedy vlády do židle ministra financí přitom předseda Hlasu nepovažuje za vyvození politické odpovědnosti.Průběh jednáníPůvodně se měla mimořádná schůze k odvolávání Matoviče konat v úterý ve večerních hodinách. Plénum však nebylo usnášeníschopné, jelikož bylo přítomno pouze 53 poslanců. Zmiňme, že minimální počet je alespoň 76 poslanců. Místopředseda Sněmovny Gábor Grendel proto schůzku přeložil na dnešek.Návrh na odvolání Matoviče podali nezařazení poslanci kolem Petera Pellegriniho a také opoziční Směr-SD.Podle návrhu Matovič nese odpovědnost za právní rozvrat státu i jeho institucí. Důvodem je také nakládání s penězi v době plošného testování a nákup ruské vakcíny Sputnik V. Matovič podle nich nese politickou odpovědnost i za to, že vláda není připravena na třetí vlnu pandemie. Vláda podle nich nezvládá ekonomickou ani fiskální oblast boje s koronavirem.

