Na Krymu zareagovali na zprávy o plavbě lodí NATO u poloostrova

Na Krymu zareagovali na zprávy o plavbě lodí NATO u poloostrova

Místopředseda krymského parlamentu Vladimir Bobkov označil za „nebezpečný záměr“ tvrzení o eventuální plavbě lodí Ukrajiny a NATO u pobřeží Krymu v územních... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

Bývalý náměstek náčelníka Generálního štábu OS Ukrajiny Ihor Romanenko dříve oznámil ukrajinským masmédiím, že se lodě mohou objevit v blízkosti poloostrova po britském torpédoborci Defender.Podle jeho slov bude na Krymu pohyb lodí zaznamenán mnohem dříve, než se dostanou do územních vod Ruska. Posádky budou varovány, a budou-li výstražné signály ignorovat, mohou být následky pro narušitele nenapravitelné, dodal spolubesedník agentury.„Proto vyzýváme všechny, kdo chystají různé provokace, aby zvážili možné následky a nezapomínali na to, že Rusko je jednou z nejsilnějších světových velmocí,“ podotkl místopředseda parlamentu.Ministerstvo obrany RF dříve oznámilo, že britský torpédoborec Defender překročil ruskou hranici v okolí mysu Fiolent na Krymu. Pohraniční loď a letadlo Su-24M po opakovaném varování udělaly několik výstražných výstřelů ve směru plavby cizí lodě. Britské ministerstvo obrany a vládní kancelář tvrdí, že torpédoborec nebyl ostřelován. Víc než to: prý se vůbec nenacházel v ruských vodách. Vojenský rezort také tvrdil, že Rusko provádělo v Černém moři cvičné střelby a předem varovalo „mořské společenství“ o svých záměrech. Avšak novinář, který se nacházel na palubě HMS Defender, potvrdil, že loď vykonala manévr záměrně.

