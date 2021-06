https://cz.sputniknews.com/20210630/na-slovensku-soused-resil-spor-s-macetou-v-rukach-akce-ho-ale-vyjde-draho-15007058.html

Na Slovensku soused řešil spor s mačetou v rukách. Akce ho ale vyjde draho

Na Slovensku soused řešil spor s mačetou v rukách. Akce ho ale vyjde draho

Slovenská policie musela opět řešit případ, který připomíná scénu z hororového filmu. V obci Vechec v okresu Vranov nad Topľou muž napadl svého souseda a... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

Incident se odehrál včera krátce po půlnoci ve dvoře jednoho z domů v obci Vechec. Místní 38letý muž napadl svého o rok staršího souseda s mačetou v ruce. Naštěstí muž útok přežil, ale doba léčení potrvá od 14 do 28 dní.Policisté pachatele zadrželi a umístili do cely. Vyšetřovatel již útočníka obvinil ze zločinu ublížení na zdraví a zpracoval návrh na jeho vzetí do vazby. Když se vina prokáže, hrozí mu trest odnětí svobody na čtyři až deset let.Mrtvé krávyNedávno jsme informovali o ještě jednom kuriózním případu, který řešila slovenská policie v Trenčínském kraji. Místním se naskytl opravdu odporný pohled na louku posetou uhynutými krávami. Celkově došlo k úhynu 67 kusů hovězího dobytka. Krávy uhynuly poté, co se napily kontaminované vody. Zemědělskému družstvu tak vznikla škoda v hodnotě 90 tisíc eur.Vyšetřovatel již zahájil trestní řízení pro přečin zanedbání péče o zvíře.Pachatel měl podle policie ráno přivést pitnou vodu hovězímu dobytku, který se pásl na loukách. Navzdory tomu, že v cisterně předtím vezl močovinu a tuto měl pouze jedenkrát opláchnout, nabral do ní vodu z místního potoku. Tuto vodu měl následně nalít dobytku do napajedla.Příčina úhynu bude předmětem znaleckého zkoumání. Zabývat se jím bude laboratoř Státního veterinárního a potravinového ústavu v Dolním Kubíně. Analyzovány budou také vzorky vody, kterou krávy pily. Uhynutým zvířatům také odeberou další vzorky krve a tkaniv, které budou rovněž přezkoumány.

vězení, útok, policie