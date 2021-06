https://cz.sputniknews.com/20210630/obrovska-zmena-radni-ct-hana-lipovska-sokovala-svym-novym-vzhledem-15011560.html

Obrovská změna: Radní ČT Hana Lipovská šokovala svým novým vzhledem

Hana Lipovská se na veřejnosti objevovala často úplně bez make-upu a v obyčejném oblečení. Působila tak spíše jako šedá myška. Tomu je však zřejmě konec. Svědčí o tom minimálně fotka na facebookovém účtu Jany Bobošíkové. Na ní je zachycena Lipovská v růžové košili, zvolila lehký, ale svěží make-up, který podtrhuje a zvýrazňuje její oči, a celé to doplnila jemným leskem na rty. Kromě toho sundala Lipovská brýle a zvolila jiný účes.A jaké byly reakce sledujících? Nutno podotknout, že většina nemohla uvěřit svým očím. „To je změna teda,“ napsal Tomáš Babický. „Týjo,“ přitakal Luděk Měšťan.Kateřina Zvědavová také přispěla svým názorem. „No konečně. Už bylo načase. Holt některým ženám stačí jen trochu pomoci býti ženou.“„Konečně!!! Vždycky jsem si říkala, kdy si ji vezmete do parády. Hanička byla vždy hezká, jen je trošku třeba změnit styl,“ napsala Jana Kališová.Tomáš Moučka označil Lipovskou za „čistou duši“. „Je to krásná a čistá duše a tím že je bojovnice za pravdu bude zrát jako víno.“Někteří ale měli na nový vzhled Lipovské jiný názor. „Mně se na Haně právě líbí, že odolává vylepšování a módě. Ale je pravda, že takhle jí to taky moc sluší,“ napsala Hana Kratochvílová.Hana Lipovská Hana Lipovská je česká ekonomka, od května 2020 členka Rady České televize. V letech 2002 až 2010 vystudovala Gymnázium Blansko a následně v letech 2010 až 2015 obor hospodářská politika na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Tam také pokračovala doktorským studiem a od roku 2017 působí jako asistentka na katedře ekonomie.Na začátku roku 2020 byla Českou biskupskou konferencí nominována do Rady České televize. Dne 27. května 2020 byla Poslaneckou sněmovnou PČR zvolena spolu s Lubošem Xaverem Veselým a Pavlem Matochou do Rady České televize. V tajné volbě získala 114 hlasů ze 193 možných hlasů (ke zvolení bylo potřeba alespoň 97 hlasů).Její působení v Radě ČT je někým vnímáno jako kontroverzní. Dne 7. dubna 2021 na zasedání Rady ČT obvinila Lipovská nepřítomného generálního ředitele ČT Petra Dvořáka ze střetu zájmů, ke kterému podle ní mělo dojít, když si ČT objednala IT školení u firmy Gopas, kde je Petr Dvořák spoluvlastníkem. Haně Lipovské byla také v dubnu 2021 Policií ČR přidělena krátkodobá policejní ochrana.

