Polský ministr zahraničí se obrátil na Německo kvůli Nord Streamu 2 a záchraně Ukrajiny

Polský ministr zahraničí se obrátil na Německo kvůli Nord Streamu 2 a záchraně Ukrajiny

Rusko minulý měsíc uvedlo, že se nechystá zastavovat tranzit plynu před území Ukrajiny ani poté, co bude zcela dostaven plynovod Nord Stream 2. Polský ministr... 30.06.2021

Polský ministr zahraničí Zbigniew Rau vyzval Německo, aby pomohlo Ukrajině kompenzovat to, co on označuje za „bezpečnostní deficit“, který by se měl objevit poté, co plynovod Nord Stream 2 bude spuštěn na plnou kapacitu.Polský diplomat své poznámky uvedl ve svém článku, který publikoval v německých novinách Frankfurter Allgemeine Zeitung, který vyšel ve středu.Podotkl také, že ruský prezident Vladimir Putin „nenesl obrovské náklady na stavbu Nord Streamu 2, aby tento instrument potom nevyužíval“.Podle názoru Raua, toto podtrhuje „nezbytnost posilování odstrašovacího potenciálu NATO na východním křídle a Ukrajiny, která (…) by měla dostat pravidelnou vysokou kompenzaci jak ve smyslu politické podpory, tak i ve smyslu posílení obranného potenciálu“.Ministr naznačil, že Polsko je připraveno „udělat svoji část, aby byl zaplněn tento deficit bezpečnosti“.Tranzit plynuProhlášení polského ministra zahraničí přišla poté, co ruští odpovědní ministři uvedli, že tranzit plynu přes Ukrajinu bude pokračovat i po dostavení plynovodu Nord Stream 2. Šéf ukrajinské společnosti provádějící tranzit plynu Sergej Makogon v květnu uvedl, že země by v důsledku zprovoznění Nord Streamu 2 přišla o 5-6 miliard dolarů ročně.Nord Stream 2Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu se aktivně staví Spojené státy, které propagují svůj zkapalněný zemní plyn v EU, dále Ukrajina a řada evropských zemí. USA v prosinci 2019 zavedly proti plynovodu sankce, v jejichž důsledku byla švýcarská společnost Allseas nucena zastavit pokládku. Práce pokračovaly až o rok později - v prosinci 2020 pomocí ruského truboukladače Fortuna, k němuž se 27. dubna tohoto roku připojila loď Akademik Čerskij. Spojené státy od té doby opakovaně zpřísňovaly sankce proti projektu.

polsko

německo

ukrajina

