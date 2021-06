https://cz.sputniknews.com/20210630/raketa-sojuz-21a-na-obeznou-drahu-vynesla-vesmirnou-lod-progress-ms-17-15002082.html

Raketa Sojuz-2.1a na oběžnou dráhu vynesla vesmírnou loď Progress MS-17

Raketa Sojuz-2.1a na oběžnou dráhu vynesla vesmírnou loď Progress MS-17

Raketa Sojuz-2.1a úspěšně vynesla vesmírnou loď Progress MS-17 s nákladem pro Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) na oběžnou dráhu Země. Oznámila to ve středu... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

„Autonomní let nákladní lodě Progress MS-17 k Mezinárodní vesmírné stanici bude probíhat podle dvoudenního schématu, spojení s malým výzkumným modulem Poisk ruského segmentu stanice je naplánováno na 2. července 2021 v 03.02 SEČ. Spojení proběhne v automatickém režimu pod kontrolou odborníků Střediska pro řízení letů CNNIImaš (patří do Roskosmosu) a ruských členů posádky výpravy ISS-65 – kosmonautů Roskosmosu Olega Novického a Petra Dubrova,“ uvádí se ve zprávě zveřejněné na webu ruské kosmické agentury.Dodává se, že vesmírná loď má přepravit na ISS 470 kg paliva na dotankování, 420 litrů pitné vody, 40 kg vzduchu a kyslíku v ocelových láhvích a také 1 500 kg zařízení a materiálů v nákladní sekci.Raketa Sojuz-2.1a startovala z kosmodromu Bajkonur dnes, byl to druhý start ruské nákladní lodě v letošním roce.28. června Roskosmos oznámil, že nosná raketa Sojuz-2.1b s britskými satelity OneWeb byla postavena na odpalovací rampu kosmodromu Vostočnyj. Start rakety se má konat 1. července v 14.48 SEČ. Dodávku na kosmodrom Vostočnyj další partie z 36 vesmírných přístrojů společnosti OneWeb oznámil Roskosmos 10. června.

