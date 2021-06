https://cz.sputniknews.com/20210630/rodina-roma-z-teplic-podala-trestni-oznameni-na-ceskou-policii-15010058.html

Rodina Roma z Teplic podala trestní oznámení na českou policii

Právník Maroš Matiaško, kterého rodině zajistily neziskové organizace z ČR ve spolupráci z ERRC, zároveň činí další právní úkony týkající se celého případu.K incidentu v Teplicích došlo v sobotu 19. června odpoledne. Zpravodajský server Romea.cz pak napsal v pondělí 21. června o případu smrti jednoho Roma po zásahu policie. Celou událost natočili svědci. Video zachycuje trojici policistů, která zasahovala proti velmi agresivnímu muži. Policisté museli na útočícího muže zakleknout, aby se jim ho podařilo dostat pod kontrolu. Bránil se šest minut. Během následného převozu do nemocnice zemřel.Soudní pitva vyloučila souvislost úmrtí s policejním zákrokem, pitevní zpráva poukazuje na ovlivnění drogou, uvedl už dříve policejní mluvčí. Zástupci ústeckého krajského policejního ředitelství také již dříve řekli, že donucovací prostředky, které policisté použili při zákroku, odpovídaly intenzitě útoku. Později česká média přišla s informacemi o tom, že Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nebude zahajovat úkony trestního řízení vůči policistům z Teplic. Jak uvedla mluvčí GIBS Ivana Nguyenová, inspekce nespatřila v jednání příslušníků policie trestný čin.Na straně policistů kromě policejního prezidenta Jana Švejdara vystoupili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).Představitelé české romské komunity však závěrům odborníků nevěří. Případ také začala brzy ve velkém řešit i zahraniční média, která ho přirovnávají ke smrti George Floyda. To však čeští policisté rázně odmítají.Policejním zásahem se bude z vlastní iniciativy zabývat také zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. Bude zkoumat především přiměřenost policejního zákroku.K důslednému vyšetření incidentu vyzvala Rada Evropy a česká pobočka organizace na ochranu lidských práv Amnesty International, která zákrok policie označila za hrubý a nezákonný.Šéf Ústřední rady německých Sintů a Romů Romani Rose označil zásah české policie v Teplicích za nelidský, odporný a brutální. Rada, která sdružuje romská etnika v Německu, vidí podobu s případem černocha George Floyda. Ten zemřel ve Spojených státech loni v květnu poté, co mu policista několik minut klečel na krku.

Ondra Tykal To zcela jistě může. Máme koneckonců právní stát, kdy trestní oznámení může podávat kdokoli na kohokoli... Ovšem je otázkou, bude-li se tím nezávislý soud vůbec zaobírat. Nejsme (naštěstí) v USA, zde je situace trošku dost jiná ale i když jsou tlaky tzv, "neziskovek" veliké, tady k nějakým rádoby "rasovým" bouřím nedojde. Bo všichni víme, co bude následovat. Viz. Matiční ulice v Ústí nad Labem. Řev, kvikot politiků kteří na tom chtějí urvat body (proč je ticho pane Bartoši?) a potom ticho po pěšině. Kdyby totiž k něčemu došlo, bude to pro tuto vždy se vymezující menšinu silně kontraproduktivní. 7

josefnovak_36 cikáni, komunita, kde 90% je na dáfkách a střídavě plní naše kriminály. Zfetovaný cikánský haj z l zd ech l na předávkování a Eržika cítí love, protože ho před smrtí drželi policajti, aby neohrožoval své okolí. Eržiko, na se r si. 4

