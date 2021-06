https://cz.sputniknews.com/20210630/rusko-odpovedelo-guatemale-ktera-ma-k-rf-pripominky-v-souvislosti-s-vakcinou-sputnik-v-15004581.html

Rusko odpovědělo Guatemale, která má k RF připomínky v souvislosti s vakcínou Sputnik V

Ministryně zdravotnictví Guatemaly Amelia Floresová na schůzce s poslanci oznámila, že požaduje od ruské strany vrácení peněz zaplacených za vakcínu proti... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

„Žádáme (…) o návrat prostředků. Budou-li mít někdy možnost ji prodat, zaplatíme po dodávce,“ podotkla Floresová na zasedání, jehož záznam zveřejnila na Twitteru novinářka Andrea Dominguezová.Na tuto žádost dodá Moskva do Guatemaly slíbenou zásilku vakcíny Sputnik V, prohlásil v rozhovoru pro Sputnik mluvčí Ruského fondu přímých investic.Ministryně zdravotnictví Guatemaly Amelia Floresová na schůzce s poslanci včera řekla, že usiluje o návrat prostředků za Sputnik V kvůli porušení termínů plnění dohod. Záznam besedy zveřejnila na Twitteru novinářka Andrea Dominguezová.Zatím byla do této země dodána jen malá část již zaplacených dávek ruské vakcíny. Ministr zahraničí Pedro Brolo Vila, který se také zúčastnil schůzky s poslanci parlamentu, podotkl, že strany jednají o přešetření smlouvy o Sputniku V, aby byla do ní zařazena také jednosložková vakcína Sputnik Light.Guatemala schválila použití ruské vakcíny koncem února a dodávky začaly v květnu. Obyvatelstvo je očkováno také vakcínami Moderna a AstraZeneca, které se poskytují bezplatně anebo v rámci mezinárodního mechanismu COVAX. Minulý týden ministr zahraničí RF Sergej Lavrov po jednání s Brolo Vilou prohlásil, že se posuzuje možnost urychlit dodávky nových šarží vakcíny Sputnik V.

