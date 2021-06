https://cz.sputniknews.com/20210630/rusky-expert-ceska-fotbalova-reprezentace-muze-vyhrat-mistrovstvi-evropy-15007233.html

Ruský expert: Česká fotbalová reprezentace může vyhrát mistrovství Evropy

Český národní tým má takovou taktickou gramotnost a psychologickou stabilitu, že je schopen vyhrát mistrovství Evropy. Prohlásil to bývalý fotbalista ruského... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

Český národní tým porazil v osmifinálovém zápase UEFA EURO 2020 Nizozemsko se skóre 2:0 a ve čtvrtfinále se postaví Dánům. Zápas proběhne 3. července v Baku.Včera jsme informovali o tom, že na sociálních sítích se objevily informace o tom, že jeden z členů Fanklubu repre se rozhodl zařídit fanouškovské letadlo do Baku.„Jeden z fanoušků se rozhodl zařídit fanouškovské letadlo do Baku. Předběžná cena je od 13 550 Kč do 16 220 Kč za zpáteční let a závisí na obsazenosti letadla,“ stojí v příspěvku klubu.Podotýká se, že odlet je naplánován na páteční odpoledne, přičemž minimální počet zájemců pro jeho uskutečnění je 150 fanoušků.Co se týče návratu, předpokládá se, že proběhne až v neděli ráno.Fotbalový zápas v Baku je pro české fanoušky téměř nedostupný. Přímý spoj z Prahy není, navíc je to velmi daleko.Kromě toho v ázerbájdžánské metropoli jsou zavedena í přísnější koronavirová opatření než v Budapešti. Tam českou fotbalovou reprezentaci podpořilo sedm tisíc českých fanoušků.Sport.cz upozornil na to, že při cestě k utkání je nutné předložit buď negativní PCR test na koronavirus, který nebude starší 72 hodin, dokončené očkování, nebo doklad o prodělání nemoci. Pro odjezd ze země je také nutné mít negativní PCR test.Speciální víza se udělují na základě vstupenky.Senzační vítězství nad NizozemskemDne 27. července české fotbalisty čekal osmifinálový zápas na fotbalovém mistrovství Evropy. Soupeřem jim byl nizozemský tým, který byl i favoritem utkání, jelikož bez zaváhání prošel třemi vítězstvími. I přesto však Češi zabojovali a porazili Nizozemce 2:0.V 68. minutě si totiž na zadní tyč naskočil Tomáš Kalas, který vrátil míč na přední tyč. Právě tam byl sám Tomáš Holeš, který skóroval. Druhý gól si Češi připsali v 80. minutě. Tentokrát skóroval Patrik Schick, kterému nahrál Tomáš Holeš, a potvrdil českému týmu postup.Co se týče sestavy českého týmu, ta byla následující: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek - Holeš, Souček - Masopust, Barák, Ševčík - Schick. Náhradníci: Mandous, Koubek - Brabec, Krmenčík, Jankto, Hložek, Vydra, Král, Matějů, Pekhart, Pešek, M. Sadílek.Zápas se hrál v maďarské Pukás Aréně, tudíž ani jeden z týmů neprofitoval z domácího prostředí.

