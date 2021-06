https://cz.sputniknews.com/20210630/sef-ncpo-trva-na-jedne-verzi-v-kauze-vrbetice-pochybili-puvodni-vysetrovatele-15001640.html

Šéf NCPO trvá na jedné verzi v kauze Vrbětice. Pochybili původní vyšetřovatelé

Šéf NCPO trvá na jedné verzi v kauze Vrbětice. Pochybili původní vyšetřovatelé

Podle něj vyšetřovatelé, kteří se v minulosti případem zabývali, nepoznali ruské agenty, podezřelé z pokusu otravy Sergere Skripala v Británii, čímž vlastně pochybili. Této skutečnosti si všiml až nový vyšetřovatel v roce 2019. V lednu 2020 pak byla verze o ruských agentech stanovena jako jediná vyšetřovací verze.Podle Mazánka policisté, kteří se podíleli na vyšetřování případu v roce 2018, agenty nepoznali, a proto je s případem nespojili. „Dá se říct, že pochybili. Ti, kdo byli vyšetřovatelé v roce 2018, odcházeli od policie a asi neměli úplně velkou motivaci,“ vysvětlil Mazánek.Na dotaz, proč prezident Zeman uvedl, že existuje několik vyšetřovacích verzí, Mazánek odpověď nezná.Mazánek však dále také přiznal, že obvinění v kauze dosud nepadlo proto, že se vyšetřovatelům nepovedlo nashromáždit dostatek důkazů. Kdy by podle něj policie mohla případ uzavřít, přesně neví, za slušný termín by považoval konec roku, přiznává ale, že se to může protáhnout. Připustil, že od doby kdy byla celá kauze medializována, se u nich objevila spousta nových stop.Má také za to, že na vyšetřovací verzi o účasti ruských tajných služeb přišli policisté ve spolupráci s BIS sami a nemají ji od Američanů.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích muselo zůstat sedm diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nikoliv přátelských zemí, kde jsou také Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy a že existuje několik vyšetřovacích verzí. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.

