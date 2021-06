https://cz.sputniknews.com/20210630/strelec-z-uradu-se-doznal-motivem-byla-msta-podle-policistu-chtel-pokracovat-v-pachani-zlocinu-15005369.html

Střelec z úřadu se doznal, motivem byla msta. Podle policistů chtěl pokračovat v páchání zločinů

V Praze došlo v úterý k velké tragédii. Šestašedesátiletý muž střílel po pracovnici úřadu práce, která sice byla resuscitována a odvezena do nemocnice, svým... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

Jak píše pražská policie na webu, z výslechu muže vyplývá, že v páchání zvlášť závažných zločinů chtěl pokračovat. Motivem měla být msta za údajná příkoří. Uvádí se, že muž s policisty spolupracuje a doznává se ke svým činům.Kromě toho policisté zjistili, že muž zastřelené ženě vyhrožoval písemně, a to již v roce 2016. Dříve totiž neúspěšně žádal o podporu v nezaměstnanosti. Policie tehdy vyhodnotila výhrůžku jako přestupek proti občanskému soužití a oznámila věc správnímu orgánu městské části Praha 2. „Do současné doby, tedy téměř celých pět let, nemáme informaci o tom, že by se poškozená v této souvislosti opětovně obrátila na policii s tím, že by ji podezřelý znovu kontaktoval nebo jakkoliv atakoval,“ dodala policie.Útok mužePřipomeňme, že včera byla zraněna při střelbě v pražské Bělehradské ulici žena ve věku okolo 50 let. Jak uváděla média, podařilo se ji resuscitovat, avšak utrpěla velmi vážná zranění, kterým bohužel podlehla. Policie uvedla, že se jednalo o pracovnici úřadu práce. Po útočníkovi intenzivně pátrala, do akce byl zapojen i policejní vrtulník. Budovu, kde došlo ke střelbě, zkontrolovali policisté z Útvaru rychlého nasazení. Co se týče samotného pachatele, vyšetřovatelé pracovali s verzí, že by útočníkem mohl být hledaný Jiří Dvořák, po kterém pátrají v souvislosti s případem poleptání kyselinou ve středních Čechách.Podezřelý Jiří Dvořák byl podle policie ozbrojený a nebezpečný. Při vstupu do jeho pražského bytu byl zraněn jeden policista, když explodoval nástražný systém. Policisté jej dopadli několik hodin po incidentu.

