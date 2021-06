https://cz.sputniknews.com/20210630/svatba-ve-slunecne-a-nevestou-neni-buresova-rozhodne-jste-necekali-ze-se-stane-prave-toto-15008284.html

Svatba ve Slunečné a nevěstou není Burešová? Rozhodně jste nečekali, že se stane právě toto

Seriál Slunečná, stejně jako i jiné oblíbené seriály, čeká letní dovolená. Ještě před jejím začátkem si ale tvůrci připravili pro diváky jedno překvapení. Jde... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

Prima včera odvysílala poslední epizodu mimořádně divácky úspěšného seriálu Slunečná. A televizní diváci zažili u obrazovek opravdu velký šok.„Nenechte si ujít poslední díl Slunečné v televizi před prázdniny! O drama ani lásku nebude rozhodně nouze! O to se postará Janek společně s novou postavou Evou... ,“ uvádí se na instagramovém profilu serálu.Ústřední a oblíbený pár, který ztvárňují Marek Lambora a Eva Burešová, totiž náhle rozdělila svatba postavy Janka v podání Lambory s novou tváří seriálu.Tvůrci však již stačili na sociálních sítích naznačit, že věci nejsou tak, jak se na první pohled zdá. „Novou ,přítelkyni‘ Janka si zahraje Vanda Pilař Chaloupková,“ napsali a uvozovkami dali jasně najevo, že zápletka bude zajímavá.Jde o to, že pro okolí to musí vypadat, že to je jeho nová přítelkyně, ale jen pár lidí ví, kde je pravda. Eva je bodyguard, který má mladého podnikatele chránit. Jediná, kdo o tom nesmí nic vědět, je Týna, která čeká miminko.Fanoušci seriálu se ale takovému dílu příliš nepotěšili.„Milovala jsem ten seriál...ale kdybych chtěla koukat na kriminálku, pustím si kriminálku...,“ napsala jedna uživatelka.„No to si úplně ujít nechám, tohle ani vidět nechci,” okomentovala jiná.„Ještě že už je konec. Takový pěkný seriál to byl a tak ho zase zkur....... Po prázdninách ho už sledovat nebudem,“ podpořil třetí uživatel.„Škoda, hodně scén bylo přitažených za vlasy. Ale tohle už je směšný,“ kritizovala jiná.

