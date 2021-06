https://cz.sputniknews.com/20210630/umozni-to-presnejsi-detekci-metastaz-v-rusku-vyvinuli-pripravek-pro-zjisteni-dvou-druhu-rakoviny-15003941.html

Umožní to přesnější detekci metastáz. V Rusku vyvinuli přípravek pro zjištění dvou druhů rakoviny

Umožní to přesnější detekci metastáz. V Rusku vyvinuli přípravek pro zjištění dvou druhů rakoviny

Vědci Tomské polytechnické univerzity spolu s kolegy z vědeckovýzkumného ústavu onkologie Tomského národního výzkumného lékařského střediska vyvinuli přípravek... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

Přípravek byl vyvinut na základě radioaktivního izotopu technecia 99m, a je citlivý vůči rakovině prsu a prostaty. Umožní to velmi citlivě rozlišovat rakovinové buňky a metastázy. Vědci počítají také s tím, že bude možno vytvořit přímé léky pro léčení těchto druhů rakoviny, které budou efektivnější a šetrnější.Peptidy a izotopy, které přípravek obsahuje, nacházejí rakovinovou buňku a pomáhají lékařům přesně určit polohu nádoru. Umožňuje to léčit pacienta přímo a dávat mu lék, který právě potřebuje. Na rozdíl od chemoterapie nebude tato metoda zasahovat zdravé buňky, vysvětlili na univerzitě.Přípravek zatím prochází klinickými studiemi, vývojáři ale počítají s tím, že ho modifikují na terapeutický. K tomu mají vyměnit izotopy. Jak řekl prorektor Tomské polytechnické univerzity Mechman Jusubov, v současné době se používají ve světě jenom dva přímé přípravky pro léčení onkologických chorob.Dříve bylo oznámeno, že vědci z Permu pracují na technologii počítačového zraku, která umožní udělat histologické výzkumy přesnějšími a zaznamenávat změny v tkáních organismů lidí a zvířat v raných stádiích. Tento projekt pomůže automatizovat procesy, a odborníci budou moci získávat více údajů v kratších termínech. Na začátku měsíce ruský lékař Michail Mjasnjankin v přenosu televizní stanice Pátý kanál promluvil o potravinách, které zvyšují riziko vývoje onkologických onemocnění.Specialista poznamenal, že karcinogeny se objevují při smažení masa na slunečnicovém oleji, zvláště pokud je olej používán opakovaně. Promluvil také o škodlivém vlivu potravin, které jsou kontaminované karcinogeny nebo minerálními hnojivy.Lékař doporučil, aby lidé do stravy přidávali mnoho zeleně, zeleniny a ovoce, které mají vysoký obsah antikarcinogenních látek.

