V ČR chybí 100 000 dárců krve. Lékař: Škoda, že covid nepřišel dřív, bývali jsme lépe připraveni

V ČR chybí 100 000 dárců krve. Lékař: Škoda, že covid nepřišel dřív, bývali jsme lépe připraveni

V ČR periodicky chybí léky i dárci krve, což se může horšit v letních měsících. V loňském roce se do hry vložil koronavirus, díky němu víme, že naše společnost... 30.06.2021

2021-06-30T20:00+0200

2021-06-30T20:00+0200

2021-06-30T20:00+0200

Na stránkách Daruj krev je informace, že v ČR nám teď chybí přes 100 000 dobrovolných dárců krve. Když se zahledíme do nedávné historie, tento problém se nám v podstatě každoročně opakuje. Přitom je zde silná kampaň na očkování proti covidu, krev se jakoby upozaďuje… Jak vnímáte tento problém jako lékař činný v politice?Dvořák: Všechny nás utlumil koronavirus. Mělo to dopady na mnohá odvětví. To, že nám opět chybí krev, to je jistě neradostné zjištění. Byl bych vděčný, kdyby se dárcovství mnohem více propagovalo, zasloužilo by si kampaň srovnatelnou s tou vakcinační. Není nic špatného na tom, kdyby to bylo za adekvátnější finanční odměnu.Krev je životně důležitá tekutina, každé humánní opatření k jejímu zajištění je správné. Obory zachraňující životy krev potřebují. Chirurgie se bez ní neobejde, zejména úrazová chirurgie. Krev používá také interna. Celkově vzato se krev nedá nahradit žádnými roztoky.Slyšel jsem, že se krev dá nahradit po dobu trvání operačního zákroku. Jinak ne. Čím je krev tak unikátní?Ono totiž nejde jen o doplnění ztraceného objemu. Sloužíval jsem na zachránce, měli jsme k dispozici fyziologické roztoky, které měly stejnou koncentraci jako krev. Červené krvinky jsou nositeli kyslíku; je tam plazma či třeba bílé krvinky a všechny tyto elementy mají svou funkci. To se zatím nedá nahradit nějakou kaskádou roztoků, které jsou stejně husté jako krev.Jak by měla vypadat kampaň, aby lidé neotáleli s dárcovstvím krve, už jste třeba hovořil o odměně za darování. Snad převládá určitá obava, že při odběru či při transfuzi dojde k nákaze. V minulosti to byl přenos žloutenky či HIV. Prý je také nebezpečné, má-li dárce nějaké onemocnění krve…Dnes je to ošetřeno tak, že dárce je řádně vyšetřen na veškerá rizika a případné choroby. Musí se vyloučit všechny typy žloutenky, nesmíme zapomínat na riziko HIV viru. Je-li vše v pořádku, teprve pak se provádí odběr krve. Je-li člověk na odborném pracovišti, je-li řádně poučen, pak by mělo být všechno v pořádku.Během pandemie se chod některých oddělení přizpůsobil, aby tam mohli ležet pacienti s covidem. Zaznamenal jste snížení výkonu hematologických oddělení?Na toto konto můžu říci, že si myslím, že koncentrace lidí s covidem v nemocnici určitým způsobem ochromila nemocnici jako celek, včetně laboratoří, určitě se to dotklo i hematologie, před rokem byla závažná situace v řadě nemocnic. Během největšího výskytu viru se zaměstnanci přemisťovali z oddělení na oddělení, zkrátka dle potřeby. Určitě nechybím, když řeknu, že chod řady nemocnic a oddělení byl znatelně zpomalen. Prodloužily se čekací doby, včetně čekání na tzv. odkladnou chirurgickou péči.Lidé se celkově báli chodit do nemocnice. Bohužel někteří onkologicky nemocní nepřicházeli na kontroly. Zde se musí dát za pravdu pacientům s nádory, tyto by covid infekce skutečně mohla závažně ohrozit. Takže ano, život nemocnic byl převrácen na ruby. Jak to bylo s darováním krve před rokem 1989? Pamatuji se, že pracovní kolektivy i zájmové organizace se pyšnily darovanou krví, bylo to pokládáno za správné i za prestižní…Lidé si tenkrát vážili toho, že jim společnost poděkovala; vím, existuje Janského plaketa. Na toto je třeba navázat. Vycházeje z dnešních reálií, je třeba nabídnout adekvátní finanční odměnu. Je to otázka celospolečenského přístupu. Pokud ministerstvo umí udělat kampaň pomalu kdoví na co, proč by nemohla významněji oslovit dobrovolné dárce krve? Sem vložené prostředky by se jistě vyplatily.V minulosti jsme psali o opakovaných deficitech závažných léků. Za všechno asi nemůže covid… V jiných článcích jsme zmiňovali, že se v minulosti rušily nemocnice či omezovala různá oddělení. Je tu jistý prvek chaosu v řízení. Táhne se napříč politickým spektrem. Tento zvláštní proces zasahuje do doby před covidem, a i před tím, než se „vlády“ v naší zemi ujalo hnutí ANO. Sám jsem rok pracoval na infekčním, takže rušení infekčních oddělení mi rozhodně vadí. Jen když vezmu náš kraj: Ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně, a také vedle v Hranicích na Moravě… Všude zde se léčili se žloutenkami či třeba i s otevřenou formou tuberkulózy, abscesy i otravami krve. Byl zde vyškolený personál, který uměl zvládnout život ohrožující infekce, nějaké takové ty meningokokové infekce a další. Infekční oddělení se pak začala houfně seškrtávat a i rušit. Hejtmani argumentují, že to bylo finančně prodělečné. Momentálně regionální infekce nestíhají, z kapacitních důvodů.Díky covidu se pozvedly hlasy, aby bylo zase více infekčních pracovišť. Je jasné, že infekce nemůže nikde na světě v době „zátiší“ vydělávat. Neustále musí být totiž připraveny prázdné pokoje. Obecně: žloutenka nemůže ležet s nějakým hnisáním kosti, nebo streptokokovou růží. Meningokok také nemůže ležet se žloutenkou. Když ekonomové vidí zdánlivě „ladem ležící pokoje“, chytají se za hlavu. Výsledkem jejich „šetření“ je zrušení pracoviště. Když pak přijde koronavirus, je pozdě litovat…Takže díky koronaviru jsme viděli, že…Chyběla najednou lůžková oddělení. Personál se po přeškolení nasadil jinde. Dnes se přitom nikdo neumí vrátit k tomu stavu, který býval. Je málo odborníků v infekčním lékařství. Z určitého hlediska je covid jakýmsi objektivním inspektorem stavu zdravotnictví, nemocnic. Škoda, že nepřišel dříve. Bývali jsme lépe připraveni.Přijde mi, že se dnes se vším moc „mažou“. Když jsem byl žákem asi 1A třídy, otevřely se jednou dveře (1983), vešla zdravotní sestra a jednou skleněnou stříkačkou, jedinou jehlou nahřívanou nad kahanem opíchala celou třídu proti TBC a nikdo ani necekl. Pak jsme dostali zápis do očkovacího průkazu a v podstatě v ČSSR nebyla tubera. Nemělo by to takto být s covidem? Prostě z toho nedělat filozofický problém?Vysvětlující kampani by přece nemělo nic bránit. Naštěstí zdaleka ne všichni podléhají různým manipulacím na internetu, které jsou zavádějící a na úrovni spekulací. Kdysi jsem se pana Romana Prymuly ptal, to ještě nebyl tak slavný, proč se u nás už zase neočkuje proti TBC. Tehdy říkal, že je to kvůli nižší efektivitě očkování.Efektivita mRNA vakcín proti covidu by měla být větší.U mRNA vakcín je tato doložena jako vysoká. Celkově se jedná o látky, které budou mít v budoucnu široké využití. Genetika určitě pomůže odstranit vrozené problémy, třeba právě týkající se krve a jejích chorob. Než se tak stane, budeme potřebovat hojnější účast dobrovolných dárců krve.Genové terapie bychom se neměli bát. Jediné riziko nastává, když kompetentní práci dělají nekompetentní lidé. Jak se říká, do budoucna genetika pomůže pacientům s nádory, se spinální atrofií a s dalšími chorobami. Zároveň odpomůže od těžkého průběhu virových infekcí, a to za to přece stojí. MRNA vakcína se v těchto kontextech zkouší léta.Co se krve týká: zatím zůstává životně důležitou tekutinou a cele se nahradit či vyrobit nedá. A zase to byla paradoxně pandemie, která urychlila vývoj vakcín, rozhoupala investory a zároveň ukázala na to, co by ve zdravotnictví mělo fungovat lépe.Pane doktore, díky za rozhovor.

