Václav Klaus mladší se stal stínovým ministrem školství

Václav Klaus mladší se stal stínovým ministrem školství

Nehledé na to, že Václav Klaus mladší před několika měsíci informoval veřejnost, že se stahuje z politiky, neodešel úplně. Nyní se stal stínovým ministrem...

2021-06-30T16:31+0200

2021-06-30T16:31+0200

2021-06-30T16:31+0200

Trikolora Svobodní Soukromníci představila svoji stínovou vládu. Jedním ze stínových ministrů je i Václav Klaus mladší, který by měl šlapat na paty úřadujícímu ministru školství Robertu Plagovi. Klaus totiž v této straně vystupuje jako stínový ministr školství.„Naši stínoví ministři jsou osobnosti, které v daných rezortech mají bohaté zkušenosti, ale zároveň budou mít dostatek kuráže, aby nekompromisně nastavovali zrcadlo současným i hypoteticky budoucím ministrům,“ prohlásila předsedkyně strany Zuzana Majerová Zahradníková.Václav Klaus mladší je bývalý ředitel jednoho z nejúspěšnějších českých gymnázií. Během své aktivní politické dráhy usiloval o vyšší platy pro učitele a vyšší pravomoci pro ředitele škol.Klaus mladší byl jedním z klíčových osobností hnutí Trikolora, její zakládající člen. Nehledě na to se v březnu letošního roku vzdal předsednictví, které se tím dostalo jeho „dvojce“, úřadující předsedkyni Zuzaně Majerové Zahradníkové. Důvody odchodu politika z čela strany byly osobní. Nehledě na to, že se vzdal předsednictví v Trikolóře, nevzdal se poslaneckého mandátu.V říjnových sněmovních volbách bude Trikolóra kandidovat spolu se Stranou soukromníků ČR a Stranou svobodných občanů. Nový název strany zní: Trikolóra Svobodní Soukromníci. TrikolóraTrikolóra se profiluje jako pravicová pronárodní strana, která razí heslo „bohatství vzniká z práce“. Václav Klaus mladší se rozhodl spolu se svými kolegy založit novou stranu poté, co by byl vyloučen z ODS, kde dlouhodobě kritizoval směřování této strany.Svoji kritiku ODS sdílí se svým otcem, bývalým prezidentem Václavem Klausem, jež založil ODS. Podle slov bývalého prezidenta se Občanské demokratické straně vymstilo, že do svého čela postavila úřadujícího předsedu Petra Fialu. Fialovo předsednictví v ODS v jednom z vyjádření v dubnu označil za „konec světa“.

