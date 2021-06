https://cz.sputniknews.com/20210630/vedci-pri-vykopavkach-v-lotyssku-objevili-5000-let-stary-kmen-moru-15011409.html

Vědci při vykopávkách v Lotyšsku objevili 5000 let starý kmen moru

Nejstarší kmen moru Yersinia pestis byl nalezen v ostatcích lovce a sběrače, který žil před pěti tisíci lety. Jak ukázala genetická analýza, předchůdce moru... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-30T22:44+0200

2021-06-30T22:44+0200

2021-06-30T22:44+0200

věda a technologie

archeologové

kmen

mor

lotyšsko

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1178/34/11783477_0:103:3274:1945_1920x0_80_0_0_edb5b4a3952780f6ad52052bc170ce56.jpg

Ostatky, označené jako RV 2039, patřily muži ve věku 20 až 30 let. Byly objeveny na konci 19. století v oblasti Inčukalns v Lotyšsku, ale pak se dočasně ztratily až do roku 2011, kdy byly objeveny ve sbírce německého antropologa Rudolfa Virchowa. Na pohřebišti byly také nalezeny ostatky dalších tří lidí, s největší pravděpodobností patřících do stejné skupiny lovců a sběračů.Vědci analyzovali vzorky zubní tkáně a lebečních kostí všech čtyř lidí, aby mohli sekvenovat jejich genomy, a pak je testovali na bakteriální a virové patogeny. Identifikovali genetický materiál Y.pestis uvnitř kostí RV 2039 a poté rekonstruovali bakteriální genom a porovnali ho s genomy jiných starověkých kmenů. Ukázalo se, že kmen moru je součástí linie, která vznikla před sedmi tisíci lety, jen o několik set let poté, co se Y.pestis oddělila od svého předka Yersinia pseudotuberculosis.Raný kmen je charakterizován absencí několika genů charakteristických pro variantu, která způsobila středověkou pandemii, která si vyžádala životy poloviny evropské populace. Například postrádá gen, který podporuje přenos mikroorganismu z blech na člověka a tvorbu bubon u nemocných lidí s dýmějovým morem (též bubonický mor). Tento typ přenosu přes blechy také vyžaduje smrt hostitelské osoby, po které hmyz začne přenášet na jiné lidi a šířit patogen. Vytvoření této adaptace moru trvalo více než tisíc let.Není známo, jaké příznaky nemoci se u RV 2039 projevily. Bakterie se usadily v jeho krevním oběhu a s největší pravděpodobností zemřel na bakteriální infekci. Jedná se o méně agresivní formu onemocnění, která je spojena s vysokým infekčním zatížením cév. Lidé, kteří byli pohřbeni vedle infikovaných, neměli žádné známky infekce, takže je nepravděpodobné, že by se mor přenášel vzduchem. S největší pravděpodobností se infekce objevila kousnutím hlodavce a nerozšířila se na lidi kolem něj.Objev je v rozporu s tvrzením některých historiků, že se patogeny moru vyvinuly ve městech poblíž Černého moře, kde žilo více než 10 000 lidí. Před pěti tisíci lety však nebyly žádné velké osady a zemědělství ve střední Evropě se teprve začínalo rozvíjet. Naznačuje také, že mor způsobil významný pokles populace v západní Evropě na konci neolitu.

Červenáček Ono "kousnutí" nesocializovaným psychopatem nebo ukřivděným maniodepresivistou bez empatie, všemi opuštěným - sám si vaří sám si pere, také stojí za to. Sodoma Gomora. 🌿🥀🥀🌹 🍒🌹🏅🏅 0

Červenáček Zvláště, když urážejí Židy za to, že nejedí vepřové, dělají si hygienickou obřízku a dokonce nekriticky svému bohovi vše odpouštějí. Přitom třeba sami nejedí kuřecí, nesnášejí slovenštinu, znalosti mají chatrné a charakter zločince s kalašnikovem, konajícím drobné sabotáže státním zaměstnancům.🌿🥀🥀🌹 🍒🌹🏅🏅 0

lotyšsko

2021

