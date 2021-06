https://cz.sputniknews.com/20210630/vedci-zjistili-ze-vlhkost-v-atmosfere-venuse-je-neslucitelna-se-zivotem-14998702.html

Vědci zjistili, že vlhkost v atmosféře Venuše je neslučitelná se životem

Poté, co vědci v roce 2020 objevili na Venuši fosfin, jednu z chemických stop života, se Venuši začalo dostávat nevídané pozornosti. Vesmírné agentury začaly... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

Pokud ne na samotné planetě, tak alespoň vysoko v atmosféře, kde nejsou podmínky natolik extrémní.Nová vědecká studie, která byla zveřejněna v časopise Nature Astronomy však dokazuje, že atmosféra Venuše není schopna podporovat žádnou formu života, alespoň ty formy života, které jsou nám známy.John Hallsworth z britské Queen's University a jeho kolegové zhodnotili množství vlhkosti v mracích Venuše a její dostupnost pro živé organismy. Ke měření sloužila aktivita vody (Aw) což je veličina obdobná relativní vlhkosti. Vypočítává se jako vztah tlaku páry vody nad látkou ke stejnému tlaku nad čistou vodou a nachází se v rozmezí od 0 do 1, přičemž 0 znamená suchost a 1 vysoká vlhkost.Aktivita vody závisí na několika faktorech – na množství vody, tlaku a také na množství a druhů dalších látek. Živé organismy na Zemi nejsou schopny existovat, pokud je Aw pod určitou úrovní. Deficitu vlhkosti jsou nejlépe přizpůsobeny extrémofilní mikroby, ale i ty můžou přežít pouze když Aw dosahuje úrovně 0,585. Tento rekord dosahují pouze kvasinky Aspergillus penicillioides.Podle výpočtů, které provedli vědci, však hodnoty v atmosféře Venuše ve výškách od 40 do 70 kilometrů aktivity vody dosahují hodnoty pouze 0,004, což je s životem neslučitelné. Tuto suchost vědci vysvětlují poměrně velkým množstvím kyseliny sírové v atmosféře Venuše. Tyto hygroskopické molekuly mají schopnost vázat značné množství vody, které je i tak málo, a právě to radikálně snižuje její dostupnost.Podobné výpočty vědci provedli také na Marsu a Jupiteru. V ledové a řídké atmosféře Rudé planety dosahovala aktivita vody úrovně 0,537, což je také pod minimální hranicí sucha, ale ne natolik, jak tomu je na Venuši. V kombinaci s dalšími faktory, jakými jsou extrémní chlad a vysoká úroveň ultrafialového záření, zůstává atmosféra Marsu nevhodným místem pro život. Avšak na Jupiteru ve výškách kde se teplota vzduchu pohybuje od minus 40 do plus 10 stupňů Celsia, se aktivita vody pohybovala v rozmezí zemské normy, a to mírně nad 0,585.

