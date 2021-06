https://cz.sputniknews.com/20210630/zemanova-kopecka-putin-behem-prime-linky-s-narodem-odhalil-nekolik-tajemstvi-15012395.html

Zemanová-Kopecká: Putin během Přímé linky s národem odhalil několik tajemství

Proč jsou v ruských obchodech dražší ekvádorské banány než domácí mrkev? I na tuhle otázku, jednu ze 69, které padly během čtyřhodinové Přímé linky, odpovídal... 30.06.2021, Sputnik Česká republika

Co ještě ruský prezident stihl říci? Například zdali je potřeba udělat očkování povinné, čím se nechal sám očkovat (řekl, že Sputnikem V). Dále se dotkl proplutí britské lodě Defender ruskými vodami okolo Krymu, a koho vybere jako svého nástupce.Je pozoruhodné, že den před Přímou linkou s ruským prezidentem Česká republika učinila další nikoli přátelský krok, když předala ruskému velvyslanci nótu s požadavky na kompenzace za exploze na muničním skladu ve Vrběticích. V Praze, podle všeho, pozorně poslouchali, zdali toto téma nebude jedním z bodů při Přímé lince ruského prezidenta. „Putin by takové věci neřešil,“ poznamenala v besedě se Sputnikem politoložka a předsedkyně Institutu slovanských strategických studií ISSTRAS v Praze Radmila Zemanová-Kopecká: „Přímá linka prezidenta Putina, během níž komunikuje přímo s občany, byla tentokrát skutečně téměř celá věnovaná vnitřním otázkám a problémům země a občanů. Prezident i tímto označil své priority. I když je zahraniční politika pro něj důležitá, zájmy ruských občanů a vnitřní stabilita země mají přednost. Tím spíše, že z posledních let je jasné, že právě podobné akce jsou pro Vladimíra Vladimiroviče důležitým pravdivým zdrojem informací o tom, co se v zemi skutečně děje. A o tom, že jsou tyto informace nebezpečné pro nepoctivou regionální vrchnost, svědčí například i to, že ještě v době Přímé linky bylo jedné z účastnic vyhrožováno za to, že se na prezidenta obrátila. Podle reakce prezidenta by se ale měl v tuto chvíli obávat důsledků spíše vyhrožující. Prvkem, s nímž jsme se u Přímé linky, která byla celkově on-line, setkali poprvé, byl hackerský útok. Bylo opravdu s podivem, že jakmile začali účastníci přímého video-hovoru mluvit, zvuk se ztrácel a nešlo to vyladit. Pak oznámila jedna z moderátorek, že se skutečně jedná o hackerský útok, bezprostředně na Přímou linku. Odkud byl útok veden, se snad dozvíme".Jaký signál, pokud hovoříme o otázkách zahraniční politiky, dal prezident Ruska Evropě a Západu obecně?Zahraniční politice Ruska bylo věnováno velmi málo prezidentovy pozornosti. První případ se týkal Ukrajiny, kdy padl dotaz, proč není Ukrajina zařazena do seznamu nikoli přátelských zemí. Pan prezident na to reagoval, že lid Ukrajiny není nepřátelský, ale nepřátelské je vedení země. Zopakoval, že lid Ruska, Běloruska a Maloruska (Ukrajiny) tvoří jeden celek. Jako příklad nepřátelské činnosti ukrajinské vrchnosti uvedl nový zákon Nejvyšší rady Ukrajiny, který dělí občany na původní a nepůvodní národnosti. Ruská národnost je tak podle tohoto zákona nepůvodní a ruština je vytlačovaná z prostoru. K tomu je třeba dodat, že většina obyvatel Ukrajiny hovoří rusky, protože tak mluvila celý život. O ukrajinském vedení řekl, že takoví lidé sice fungují z velkého srdce, ale malého rozumu. V důsledku takových kroků podle něj dochází k destruktivní činnosti. V tomto případě si ale lze postesknout, že Česko bylo na listinu nikoli přátelských zemí zařazeno, ačkoli je tento případ velmi obdobný tomu ukrajinskému. Většina Čechů totiž nesouhlasí s rozhodnutími české vlády vůči Rusku a považuje je za nehorázná. I přesto je reakce ruské strany pro řadu Čechů pochopitelná, protože útoky české vrchnosti na Rusko jsou opravdu hloupé a nedůstojné, ale svými rozhodnutími do své špinavé hry vtáhla celý český národ a udělala z něj bezduchého lokaje cizích mocností. Věřme, že volby v ČR i do této záležitosti vnesou změny. Na otázku, zda se sejde s ukrajinským prezidentem Zelenským, Putin zpochybnil účelnost takového setkání. „K čemu, když ten (Zelenský) odevzdal svou zemi pod cizí správu,“ konstatoval prezident. O klíčových věcech se podle něj nerozhoduje v Kyjevě, ale ve Washingtonu. Vladimír Vladimirovič zhodnotil také rizika, plynoucí z provokace britské lodě Defender. Označil to za zjevnou provokaci, za níž stojí Londýn a Washington. Přesto je přesvědčen, že i kdyby ruská armáda britskou loď potopila, třetí světová válka by z toho podle něj nebyla. Už proto, že ti, co se na provokaci podíleli, si jsou vědomi, že by z ní nevyšli vítězně. Prezident ale opakovaně zdůraznil, že nedávné provokace torpédoborce Defender se účastnili nejen Britové, ale také Američané. Jejich průzkumný letoun, který vzlétl z americké základny na řecké Krétě, se snažil zaznamenat reakci ruské armády.„Dobře jsme ho viděli a pozorovali. Bylo zřejmé, že torpédoborec vstoupil (do územních vod RF – pozn. autora), aby sledoval především vojenské cíle, kdy se snažil s pomocí výzvědného letounu odhalit akce našich ozbrojených sil – kde se co zapíná, jak to funguje a kde se co nachází. My to viděli a věděli, proto jsme jim poskytli takovou informaci, kterou jsme pokládali za nutnou,“ řekl Putin. Dodal sice, „že snad mu to prořeknutí vojáci odpustí“, ale u tak zkušeného rozvědčíka, jako je prezident Putin, není „náhodné“ prořeknutí zrovna věrohodné.Podle Vladimira Putina byl ale tento provokační akt zároveň vyjádřením neúcty k volbě Krymčanů připojit se k Rusku. „Co chtěli ukázat a jakých cílů se snažili dosáhnout tito provokatéři? Je to politická komponenta – protože několik dní před tím se uskutečnilo setkání v Ženevě. Takže je tu otázka, proč bylo nutné podniknout takovou provokaci, a proč se to děje? Děje se to proto, aby tito lidé zdůraznili svou neúctu k volbě Krymčanů ohledně připojení k Ruské federaci,“ konstatoval ruský lídr. Zmíněny byly tentokrát i neuznané republiky DLR a LLR, a to v souvislosti s dodávkou ruských vakcín, jichž mají obě republiky nedostatek. Slova prezidenta byla rozhodná a jasná: „Vakcína bude dodaná v dostatečném množství.“Co vás zvláště zarazilo z toho, co řekl Vladimír Putin během Přímé linie? Co se neshoduje se stereotypy, které o něm na Západě panují?Velmi důležitá byla Putinova slova v závěru, která se drtivou většinou zabývala vnitřními problémy. Podle jeho slov, Rusko je sice pokladnicí světových přírodních zdrojů, ale hlavním jeho zlatým pokladem jsou lidé. „A neříkám to jen proto, že to zní hezky. Náš lid je v maximální míře duchovní s historickými kořeny. A v současném světě je to dvojnásob či trojnásob důležité.“ Zdůraznil, že řada rodičů si přeje, aby jejich děti pracovaly v oblasti vědy, ne byznysu. A zde má Rusko podle něj obrovské konkurenční přednosti. „Dokážeme-li získat vnitřní stabilitu, úspěch bude zaručen a budeme mít možnost říci, že naše země je atraktivní, a že žijeme v zemi, která je skutečně veliká.“ Právě vnitřní vztah občanů k Rusku je podle něj zárukou, že tato země dosáhne toho, co si před sebou vytyčila.Myslíte si, že Putin byl upřímný, když mluvil o osudu Ruska, o tom, jaké Rusko by rád předal svému nástupci?Bezpochyby! Zde je třeba vzít v úvahu, že ruský prezident nikdy nemluví „jen tak“. Vnitřní stabilita země je pro něj tím nejdůležitějším faktorem. Vždyť právě proto se Západ usilovně snaží Rusko „zbrzdit“ či jinak znemožnit jeho rozvoj. Veškeré sankce, tlaky, pokusy o rozhoupání stability Ruska ze strany Západu jsou fakticky na denním pořádku. Proto považuji prezidentova slova o vnitřní stabilitě země za klíčová. Protože jen vnitřně stabilní země je schopná čelit podlostem a tlaku poloviny světa. I když ani prezident, ani ruský lid o válku nestojí, je nezbytné mít na paměti starou moudrost, kterou Vladimir Putin určitě zná: Chceš-li mír, buď připraven na válku.

