Zemřel bývalý ministr obrany USA Donald Rumsfeld

Zemřel bývalý ministr obrany USA Donald Rumsfeld

Rodina Donalda Rumsfelda na sociálních sítích oznámila úmrtí bývalého amerického ministra obrany. Zemřel ve věku 88 let. Americké ministerstvo obrany vedl mezi... 30.06.2021

„S velkým zármutkem sdělujeme, že Donald Rumsfeld zemřel – americký státník, oddaný manžel, otec, dědeček a pradědeček. Ve věku 88 let, byl obklopen svou rodinou v jeho milovaném Taos, v Novém Mexiku,“ uvedla jeho rodina na Twitteru s tím, že veřejnost si ho bude pamatovat za jeho šest desetiletí veřejné služby. Donald Rumsfeld byl jedním z hlavních strůjců druhé války v Iráku. Bývalý ministr obrany USA se narodil v Chicagu v roce 1932. V průběhu své politické kariéry stál dvakrát v čele Pentagonu – mezi lety 1975 až 1977 a následně mezi lety 2001 až 2006 během prezidentství George Bushe mladšího. Svoji kariéru zahájil v americkém námořnictvu, následně odešel do Kongresu do politiky. Konec jeho kariéry byl svázán se skandály kvůli mučení vězňů v amerických věznicích po celém světě.Svých 89. narozenin se Rumsfeld nedožil o pouhých několik dní.Americké plányZprávy o úmrtí bývalého amerického ministra obrany přicházejí v době, kdy americká armáda a americký vojenský průmysl usiluje o náhradu zastaralých mezikontinentálních balistických raket Minuteman III, která jsou ve službě ještě z dob Rumsfeldovo prvního působení v čele Pentagonu – 70. let minulého století.Pentagon naplánoval na rok 2023 test nové balistické rakety se startem ze země, v současné fázi ji označuje jako GBSD (Ground Based Strategic Deterrent). Test bude prováděn na letecké základně Vandenberg.V současné době vývojář GBDS, gigant amerického obranného průmyslu Northrop Grumman, pracuje na „kritickém hodnocení designu“ nové mezikontinentální rakety, uvádí se ve zprávě časopisu amerického letectva Air Force. Sama raketa byla vytvořena pomocí počítačového modelování, což umožňuje počítači nacházet ideální řešení. Tato metoda také umožňuje testovat různé varianty designu rakety, aby bylo zjištěno, který z nich bude nejlepší.Nová raketa je vyvíjena jako náhrada za stárnoucí LGM-30G Minuteman. Ty v různých variantách slouží od roku 1962. Nejnovější verze rakety Minuteman III se nachází ve výzbroji amerických jaderných sil od 70. minulého století. Po 50 letech se raketa přitom stává neefektivní, neboť není možné ji modernizovat ani provádět normální opravárenské práce, vzhledem ke stáří technologií a použitých řešení.USA mají ve svých skladech a silech 400 raket Minuteman. V plánu přitom je nahradit je všechny novou střelou.

Lubos Vokoun To je cca o 70 let později než měl zemřít, a světu by tím prokázal obrovskou službu. 3

Gerhard Ječmínek Boží mlýny opět nezklamaly. 1

irák

usa

2021

Zprávy

ministr obrany, válka, irák, usa