Archeologové našli „otřesný“ starověký artefakt

Finští archeologové našli neobvyklou dřevěnou „berlu“ v podobě hada, starou přes čtyři tisíce let. Zpráva pro tisk byla zveřejněna ve vědeckém časopise... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

Nález byl učiněn v průběhu archeologických výzkumů v bažinatém terénu na jihozápadě země. „Berla“ dlouhá 53 centimetrů byla vyřezána z celého kusu dřeva. Soška je přitom velmi naturalistická a připomíná užovku nebo zmiji.„Jako archeolog jsem viděl mnoho neobyčejných věcí, nález této sošky mne doslova ohromil,“ přiznal se v rozhovoru pro portál LiveScience jeden z archeologů, výzkumník z Univerzity v Turku Satu Koivisto.Vědci předpokládají, že tento artefakt by mohl používat šaman jako berli, nebo to byla ozdobná soška. „Rozumnou předběžnou hypotézou ale bude předpoklad, že patří k náboženské sféře,“ prohlásili vědci a poukázali na to, že v předkřesťanských náboženských představách měli hadi symbolický význam.V rozhovoru pro LiveScience archeologové vyjádřili názor, že by artefakt mohl být svérázným darem. V současné době vykopávky na místě nálezu a výzkum artefaktu pokračují. V únoru jsme psali o tom, že archeologové, kteří pracují na vykopávkách v Pompejích, objevili mimořádné dobře zachovaný slavnostní čtyřkolový kočár. Informace byla uvedena na webu archeologického parku starověkého města.Při vykopávkách u vily, která se nachází za městem směrem na sever, byl nalezen velký slavnostní kočár se čtyřmi koly, železnými detaily, dekoracemi z bronzu a cínu. Zmiňme, že dříve archeologové na stejném místě objevili pozůstatky tří koní, včetně toho, který byl v postroji.Archeologové zdůrazňují, že se jedná o „jedinečný nález, který se zachoval ve vynikajícím stavu a nemá obdoby v celé Itálii“.

