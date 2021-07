https://cz.sputniknews.com/20210701/britsti-vedci-uverejnili-rozsireny-seznam-priznaku-covidu-19-15013737.html

Britští vědci uveřejnili rozšířený seznam příznaků covidu-19

Oficiální lékařská doporučení přijatá ve Velké Británii dosud obsahují velmi omezený soubor příznaků pro předběžnou diagnózu covidu-19: horečka, kašel, ztráta... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

onemocnění

nemoc

zdraví

koronavirus

vědci

Britští vědci uveřejnili v časopise The BMJ článek, který uvádí širší soubor příznaků, které podle jejich názoru umožní odhalit více případů nákazy koronavirem v rané fázi nebo v mírné formě.Během pandemie covidu-19 vláda vyzvala lidi, aby se izolovali a nechali se otestovat, pokud mají vysokou teplotu, přetrvávající suchý kašel nebo u nich došlo ke ztrátě či změně čichu nebo chuti. Mnoho pacientů však tyto příznaky nemělo vůbec, nebo se objevily až v pozdějších stádiích onemocnění.Ve Velké Británii ztrátu chuti nebo čichu hlásilo 70 procent nemocných, kašel - 63 procent a vysokou teplotu pouze 45 procent.Vědci z University College London pod vedením Alexe Croziera společně s kolegy z dalších britských univerzit a lékařských institucí se rozhodli sestavit rozšířený seznam příznaků charakteristických pro nejranější stadia koronavirové infekce. Za tímto účelem nejprve analyzovali dokumenty oficiálních mezinárodních organizací.Světová zdravotnická organizace rozděluje příznaky covidu-19 do tří skupin: nejčastější, vzácné a vyžadující okamžitou lékařskou pomoc. Do první skupiny patří horečka, kašel, únava a ztráta chuti nebo čichu; druhá skupina zahrnuje bolest v krku, bolesti hlavy, bolesti svalů a těla, průjem, svědění a zarudnutí prstů na rukou a nohou, zarudnutí nebo podráždění očí; do třetí skupiny vědci zařadili potíže s dýcháním, bolest na hrudi, ztrátu pohyblivosti a zmatenost.Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí kromě hlavních příznaků upozorňuje také na tzv. neoficiální příznaky, které jsou častější u mladých neočkovaných nebo částečně očkovaných osob, u nichž má onemocnění mírný průběh, ale mohou být nositeli viru. Patří k nim bolest hlavy, slabost, bolesti svalů, rýma, ztráta chuti k jídlu a bolest v krku.V USA byly nejčastějšími prvními příznaky u dětí a mladých lidí bolest v krku - 19 procent, bolest hlavy - 16 procent, kašel - 13, rýma nebo příznaky podobné nachlazení - 12, únava - 12 procent.Vzhledem k tomu, že žádný ze symptomů nemůže zaručit spolehlivou diagnostiku onemocnění, autoři navrhují použít ke včasné diagnostice covidu-19, spolu s oficiálními doporučeními a testy PCR, kombinaci příznaků a přístupu podle věkové skupiny.Autoři došli k závěru, že oficiální soubor - kašel, horečka, ztráta čichu nebo chuti - identifikuje pouze 69 procent symptomatických případů a kombinace s velkým pokrytím - únava, ztráta čichu nebo chuti, kašel, průjem, bolest hlavy, bolest v krku - již 96 procent. U mladých lidí do 17 let je nejpříznačnějším znakem bolest hlavy, u lidí starších 18 let - ztráta chuti k jídlu, od 18 do 54 let - bolest svalů.Tento přístup podle názoru vědců zvýší detekci koronaviru v počátečních stádiích nejméně o třetinu, což pomůže rychleji zvládnout pandemii.

Červenáček U indické mutace, kterou sem zavlekl K. Olinka nejproblémovější, nejvíce zbytný, jsou příznaky jiné. 🌿🥀🌹 🍒🏅🏅 0

2

2021

Zprávy

cs_CZ

