Burešová promluvila o budoucnosti svého syna. Tvrdí, že mu ráda předá své zkušenosti

Burešová promluvila o budoucnosti svého syna. Tvrdí, že mu ráda předá své zkušenosti

Ještě větší zájem o syna Evy Burešové, Nathaniela, odstartovala oblíbená a úspěšná píseň Malý princ, za kterým stojí právě Eva spolu s Vaškem Noidem Bártou. Právě pro něj byl totiž tento song složen. Píseň nyní slaví obrovský úspěch.Eva navíc v souvislosti s tím v jednom z posledních rozhovorů prozradila, jak vidí budoucnost svého čtyřletého synka. Bude také slavný jako jeho maminka? Nebo by ocenila, kdyby se vydal jinou cestou, než aby se stal umělcem?Ta v rozhovoru také dodala, že ať už se ale její syn rozhodne jakkoli, vždy za ním bude stát a bude se snažit mu pomoci.Herečka navíc poznamenala, že malý Nathaniel už dokonce začíná ukazovat, že i v něm dříme nějaké to umělecké nadání. A i když je malý Nathaniel zřejmě velmi šikovný, Eva jej v žádném případě netlačí do natáčení různých reklam či účinkování ve filmech nebo seriálech.Burešová a její synZmiňme, že láska, kterou Eva svému synovi projevuje, je opravdu nepřehlédnutelná. A i když se příspěvky s tímto „malým princem“ na sociálních sítích neobjevují příliš často, přece jen čas od času Eva udělá výjimku. Stalo se tak i naposledy, kdy vyrazila se svým synátorem do kina.A fotografie sklidila obrovský úspěch. Fanoušci této správné dvojce přáli, ať si film pořádně užijí.Někteří dokonce upozornili na jednu zajímavost: „To musí být docela super jít na film, ve kterém dabujete.“Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

