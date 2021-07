https://cz.sputniknews.com/20210701/ceskeho-velvyslance-si-predvolali-na-mzv-rf-kvuli-pozadavkum-prahy-v-kauze-vrbetice-15018745.html

Českého velvyslance si předvolali na MZV RF kvůli požadavkům Prahy v kauze Vrbětice

Moskva považuje požadavky České republiky, aby Rusko vyplatilo odškodnění za výbuchy ve skladech zbraní ve Vrběticích, za nepřijatelné. Uvedla to mluvčí... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že v pondělí české ministerstvo zahraničí předalo ruskému velvyslanci v Praze Alexandru Zmejevskému nótu, ve které požaduje kompenzace za veškeré škody způsobené výbuchy. Již dříve Moskva, jež odpovědnost za výbuchy odmítá a která kvůli obvinění zařadila Česko na seznam nepřátelských zemí, označila tento požadavek za vyděračství.A nyní má celá věc ještě dohru. K požadavkům se mimo jiné vyjádřila šéfka tamní diplomacie Zacharovová.Zacharovová navíc poznamenala, že pokud jde o samotné české vedení, ani tam neexistuje jednota v hodnoceních a posouzeních verzí toho, co se stalo ve Vrběticích.Je to švejkovina, tvrdí ZacharovováZa zmínku stojí i to, že mluvčí ruského ministerstva zahraničí uvedla, že materiální nároky České republiky vůči Rusku v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích a oficiální verzí událostí znějících z Prahy ve své fantazmagoričnosti a absurditě stále více připomínají příběhy o odvážném vojákovi Švejkovi.Podle jejích slov je tak diplomacie v tomto případě „nahrazována literárními žánry – je to čistá švejkovina“.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích muselo totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

