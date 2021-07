https://cz.sputniknews.com/20210701/chybi-nam-instinkt-epidemiologove-uvedli-proc-by-cesko-radeji-nemelo-vydavat-singapurskou-cestou-15022909.html

„Chybí nám instinkt.“ Epidemiologové uvedli, proč by Česko raději nemělo vydávat singapurskou cestou

„Chybí nám instinkt.“ Epidemiologové uvedli, proč by Česko raději nemělo vydávat singapurskou cestou

Na CNN Prima NEWS dnes proběhla debata odborníků, biochemika Zdeňka Hostomského, exministra zdravotnictví Romana Prymuly a epidemiologů Jiří Berana a Petra... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-01T22:52+0200

2021-07-01T22:52+0200

2021-07-01T22:52+0200

česko

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

roman prymula

koronavirus

opatření

debata

epidemie

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/752/12/7521265_0:137:3154:1911_1920x0_80_0_0_ba0e33f78f5ccb0ce3907fc6d2f73e57.jpg

Podle epidemiologa Jiřího Berana by se Češi například mohli vydat cestou Singapuru a nakonec přestat neustále počítat nakažené. Tenhle asijský městský stát již nechce dál sledovat nakažené, a dokonce se ani nebude snažit, aby nákaza úplně zmizela. Podle přesvědčení tamní vlády by se lidé měli naučit s covidem žít jako s chřipkou. Pracovat tedy bude jen s osobami, u kterých může onemocnění způsobit vážný průběh.Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula a expert IKEM Petr Smejkal mají ale na „singapurskou cestu“ jiný názor. Ta pode nich nebude v ČR úspěšná, protože Češi mají jinou mentalitu než Asiaté. „Musíme se na to dívat racionálně. Neřekl bych, že lidé u nás jsou uvědomělí a budou si epidemii řídit sami. Viděli jsme, co se tady stalo minulý rok, nejsme schopni to v Česku uřídit podobně jako jinde v Evropě. Chybí nám instinkt, že když se někdo blíží, tak ustoupíme. V západních zemích to funguje,“ uvedl Prymula s tím, že podobný přístup jako Singapur totiž zvažují třeba Velká Británie nebo Rakousko.Smejkal si myslí, že stejný systém se v Česku může zavést až ve chvíli, kdy se lidé budou chovat zodpovědně. Profesor Beran však od svého názoru neustoupil. „Ta populace ví, co má dělat. My si pořád myslíme, že jsou to hloupí lidé, kteří nevědí, co mají dělat. Oni používají svůj rozum a vedlo to k tomu, že tam, kde se to sledovalo, tak ta opatření byla samozřejmě dodržována,“ vyhodnotil.Epidemiologická situace v ČeskuEpidemie koronaviru v Česku začala opět sílit. Situací se ve čtvrtek navečer bude mimořádně zabývat vláda, zpřísní asi pravidla pro návrat z dovolených.Počty nových případů koronaviru začaly v mezitýdenním srovnání výrazněji stoupat v tomto týdnu. V pondělí testy odhalily o třetinu víc případů než před týdnem, v úterý pak téměř o polovinu. Za středu laboratoře potvrdily 151 nových případů nákazy, což je o 46 víc než před týdnem.Reprodukční číslo opět stouplo, aktuálně je jeho hodnota 1,18. Vyšší bylo naposledy na konci února, nad hodnotu jedna se dostalo ve středu. Roste pátý den v řadě, nad hodnotu jedna, která ukazuje na zrychlování šíření epidemie, se dostalo ve středu.

https://cz.sputniknews.com/20210630/koronavirus-se-podle-statistiku-stal-druhou-nejcastejsi-pricinou-umrti-v-lonskem-roce-15004858.html

Červenáček Stále jen plošná opatření, bez selektivního zaměření na osoby nad 60 let, kterým by se měl preventivně podávat levný lék zakázaný Prymulou. Zřizují se očkovací centra, lidi jsou vydíráni, když chtějí jít za kolektivním sportem, do zahraničí. Stejně se nakažlivý kmen musí nakonec prosadit. Krematoria nebudou stíhat a neúspěch opatření se bude svalovat na neukázněné občany.🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 1

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy, roman prymula, koronavirus, opatření, debata, epidemie, česká republika