https://cz.sputniknews.com/20210701/covid-na-zacatku-cervence-start-ockovani-12-pomoc-z-madarska-a-zprisneni-u-chorvatska-15016221.html

Covid na začátku července: start očkování 12+, pomoc z Maďarska a zpřísnění u Chorvatska

Covid na začátku července: start očkování 12+, pomoc z Maďarska a zpřísnění u Chorvatska

Epidemiologická situace v Česku se na začátku nového měsíce zhoršuje. Reprodukční číslo roste, aktuálně dosahuje 1,18. Za středu přibylo151 nově nakažených... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-01T12:45+0200

2021-07-01T12:45+0200

2021-07-01T12:45+0200

česko

koronavirus

ministerstvo zdravotnictví

očkování

vakcína

chorvatsko

děti

maďarsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/15016495_0:59:3255:1890_1920x0_80_0_0_60d337878dcdbc80ce1f5f291114f2d4.jpg

Epidemie koronaviru v Česku začala opět posilovat. Situací se ve čtvrtek navečer bude mimořádně zabývat vláda, zpřísní asi pravidla pro návrat z dovolených.Počty nových případů koronaviru začaly v mezitýdenním srovnání výrazněji stoupat v tomto týdnu. V pondělí testy odhalily o třetinu víc případů než před týdnem, v úterý pak téměř o polovinu. Za středu laboratoře potvrdily 151 nových případů nákazy, což je o 46 víc než před týdnem.Reprodukční číslo opět stouplo, aktuálně je jeho hodnota 1,18. Vyšší bylo naposledy na konci února, nad hodnotu jedna se dostalo ve středu. Roste pátý den v řadě, nad hodnotu jedna, která ukazuje na zrychlování šíření epidemie, se dostalo ve středu.Startuje očkování dětí od 12 letVe čtvrtek se otevřela možnost registrace k očkování pro další věkovou kategorii. K vakcinaci proti covidu se mohou hlásit děti ve věku 12 až 15 let. V Česku jich žije asi 456 tisíc. Na očkování bude muset dítě doprovodit zákonný zástupce. Děti dostanou vakcínu od firem Pfizer a BioNTech.Registrace i následná rezervace termínu jsou možné přes Centrální registrační systém.Od začátku vakcinace v prosinci podali zdravotníci v Česku 8 237 527 dávek očkovací látky. Ukončené očkování má téměř 3,28 milionu lidí. Ve středu zdravotníci očkovali 112 244 lidí, zhruba o tisícovku méně než před týdnem.Maďarsko předá Česku dalších 100 000 dávek vakcíny proti coviduČesko dostane ve čtvrtek od Maďarska sto tisíc dávek vakcíny proti covidu od firem Pfizer/BioNTech. V pražském očkovacím centru O2 Universum je maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó předá premiéru Andreji Babišovi. Jedná se už o druhou dodávku od Maďarů, začátkem června předseda vlády převzal 40 950 dávek vakcíny.Vakcíny slíbily České republice v dubnu Slovinsko, Rakousko a Maďarsko. Na jejich přeposlání se země domluvily poté, co Česko nesouhlasilo s kompromisem o rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v EU. Česko kvůli tomu dostalo méně vakcíny, než kdyby s kompromisem vyslovilo souhlas.Szijjártó o víkendu uvedl, že v Maďarsku je vakcín dost. Tamní vláda tak může podle něj pomoci těm, kterým očkování nejde tak rychle. Maďarsko je jedinou zemí Evropské unie, která nakoupila vakcíny z Ruska i Číny. Preparáty ale nejsou schválené unijní lékovou agenturou EMA.Změna pro cesty do ChorvatskaChorvatsko mění podmínky pro vstup do země. Turisté z České republiky se budou muset nově v Chorvatsku na hranicích prokazovat covidovými certifikáty. Dosud mohli cestovat do země bez omezení. Platí však dříve dojednané podmínky pro vstup do Chorvatska, napsal ve čtvrtek na Twitteru ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Posléze upřesnil, že chorvatská strana uvedla, že ve čtvrtek ještě takzvaný covidový pas nebude vyžadovat a kontrolovat. V případě problémů mají lidé kontaktovat ambasádu.„Od dnešního dne platí v celé Evropě covid pas. Jednotlivé státy začínají uplatňovat pravidla. U Chorvatska je ta změna daná tím, že po jistou dobu, zhruba dva týdny, umožňovali vstup jen na občanku nebo pas. A turisté se nemuseli prokazovat potvrzením o bezinfekčnosti. Vracíme se teď tedy k tomu, co bylo původně dohodnuto. Tedy 22 dnů po první dávce,“ dodal Kulhánek.Děti do 12 let, pokud jsou v doprovodu rodiče nebo opatrovníka, mohou podle Kulhánka do země bez omezení, pokud rodiče či opatrovníci mají očkování, negativní test nebo potvrzení o prodělaném covidu-19.Změnu týkající se vstupu do Chorvatska včera oznámil ministr vnitra Davor Božinović, který uvedl, že se na ní dohodli na jednání vlády. Vysvětlil, že jejich rozhodnutí úzce souvisí s tím, že v rámci Evropské unie začaly platit covidpasy. Rozhlasová stanice HRT s odkazem na ministra uvádí, že toto pravidlo má být v platnosti do 15. července.Božinović objasnil, že opatření bylo mimo jiné přijato, aby experti mohli lépe kontrolovat epidemiologickou situaci v Chorvatsku během letní sezóny a aby se zabránilo nekontrolovanému vstupu do země.Ode dneška vstoupil v platnost takzvaný evropský covidový pas, který má usnadnit cestování v unijních zemích. Lidé se jím budou prokazovat, že jsou očkovaní nebo mají negativní test na koronavirus. Povinně ho musí akceptovat všechny státy sedmadvacítky, budou však moci stanovit pro jejich majitele omezení například v podobě karantény v případě, že počet nakažených začne opět stoupat.

https://cz.sputniknews.com/20210630/pri-cestach-na-slovensko-budou-mit-zelenou-pouze-naockovani-ostatni-ceka-karantena--15008747.html

https://cz.sputniknews.com/20210630/rusko-odpovedelo-guatemale-ktera-ma-k-rf-pripominky-v-souvislosti-s-vakcinou-sputnik-v-15004581.html

Toudy Experimentálne vakcíny skúšať na deťoch , to je ťažký zločin českej vlády 0

1

chorvatsko

maďarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, ministerstvo zdravotnictví, očkování, vakcína, chorvatsko, děti, maďarsko