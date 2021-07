https://cz.sputniknews.com/20210701/dusno-kolem-ockovani-na-slovensku-matovic-se-uplne-zblaznil-zuri-blaha-smer-vyhrozuje-soudem-15021314.html

Dusno kolem očkování na Slovensku. Matovič se úplně zbláznil, zuří Blaha. Směr vyhrožuje soudem

Slovenská vláda stáhla návrh zákona, který fakticky vedl k diskriminaci nenaočkovaných osob. Podle opozičního poslance Ľuboše Blahy (Směr-SD) se koaliční... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

Slovenská Národní rada měla v pátek projednávat vládní novelu o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví. Podle něj by protiepidemická opatření měla reflektovat prodělané očkování, překonání covidu-19 a absolvování negativního testu.Díky tomu by naočkovaní lidé mohli naplno využívat „rizikové služby“, které by jinak byly omezené. Jedná se především o služby, u kterých je vysoké riziko šíření nákazy, a sice restaurace, bazény, fitness centra, hotely, muzea, galerie a hromadné akce. Pro využití těchto služeb by se nenaočkovaní měli prokázat platným PCR testem, který si ovšem budou hradit sami.V případu návratu Slováků do své země by nenaočkovaní měli jít do karantény, zatímco ti, kteří se nechali proti covidu-19 naočkovat, se karanténě vyhnou.Dále slovenský ministr financí Igor Matovič (OLaNO) uvedl, že chce podpořit zájem o očkování proti covidu-19 očkovací prémií a zprostředkovatelským bonusem.Proti tomu se ale rozhodně postavila opozice. Předseda Směru-SD Robert Fico avizoval, že pokud vláda předloží parlamentu návrh karantény pro nenaočkované, pak se jeho partaj okamžitě obrátí na Ústavní soud SR.Podle něj karanténa nemá žádnou epidemiologickou logiku, neboť koronavirus mohou přenášet i naočkované osoby.V případě státní loterie by podle Směru-SD peníze měly rozdávat farmaceutické společnosti, a nikoliv stát ze svého rozpočtu.Proti povinnému očkování se vyjádřila i vládní strana Jsme rodina. Testy či jiné znevýhodnění nenaočkovaných vnímá Jsme rodina jako nátlak, který je nepřípustný.

