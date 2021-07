https://cz.sputniknews.com/20210701/google-zmeni-pravidla-vyhledavani-informaci-na-internetu-15016754.html

Google změní pravidla vyhledávání informací na internetu

Google zavádí do algoritmu vyhledávání novou technologii „víceúčelový unifikovaný model (MUM), informuje portál korporace. MUM pracuje se složitými dotazy... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-01T23:58+0200

věda a technologie

aplikace

google

technologie

Technologie dokáže současně zpracovat text, vizuální obsah i audio. Vyhledávač dokáže například podrobně odpovědět na dotaz „dnes jsem vystoupil na horu Adams a za rok chci vystoupit na Fudži, jak se mám připravit“. Google porovná výšku každé hory, složitost pěších stezek, vhodnou výbavu.Novou technologii zkouší Google na informacích o vakcínách proti covidu-19. Vyhledávač neposkytuje na podobné dotazy obvyklé odkazy, ale již zpracované informace z ověřených zdrojů.Korporace slibuje, že MUM nebude vnucovat uživatelům tu nebo jinou informaci a že samotná technologie nebude nástrojem cenzury. Nový algoritmus má být plně zaveden za několik let.Google přichystal pro majitele androidních telefonů nepříjemné překvapení.Vývojáři OS Android oznámili přechod na nový formát aplikací a her již v létě 2021.Na nahrazení obvyklého rozšíření software Ark AAB upozornil oficiální blog Google. Android App Bundle (AAB) byl prezentován již v roce 2018 a právě na tento formát postupně přecházeli autoři software. Podstata inovace spočívá v tom, že se nyní optimalizaci různých verzí aplikace věnuje samotný Google, který je „balí“ do kontejneru.Samotný soubor AAB nedokáže uživatel ručně instalovat na chytrý telefon, jak tomu bylo s obvyklými soubory Ark. Zvýší to bezpečnost aplikací, ale také negativně ovlivní proslulou „přístupnost“ platformy Android.Google plánuje plně nahradit své aplikace Google Play formátem AAB v srpnu. Uvádí se, že uživatelé budou mít prospěch z velikosti software, který zabere o 15-20 % méně místa v paměti přístroje.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

