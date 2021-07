https://cz.sputniknews.com/20210701/hnizdo-obchodu-se-zbranemi-za-ucasti-tajnych-sluzeb-exkluzivni-svedectvi-policisty-o-vrbeticich-15019450.html

„Hnízdo obchodů se zbraněmi za účasti tajných služeb.” Exkluzivní svědectví policisty o Vrběticích

„Hnízdo obchodů se zbraněmi za účasti tajných služeb.” Exkluzivní svědectví policisty o Vrběticích

Bývalý vyšetřovatel kauzy Vrbětice poskytl unikátní informace týkající se výbuchů muničních skladů v roce 2014. Ve svém komentáři pro web Neovlivní.cz anonymně... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

Bývalý policista, který původně vyšetřoval výbuchy muničních skladů v areálu Vrbětice, poskytl rozhovor investigativnímu webu Neovlivní.cz, v němž odhalil řadu zajímavých skutečností, které umožňují lépe pochopit celý případ. Původní vyšetřovatel kontroverzní kauzy se hned přiznal, že verze o zapojení Rusů do výbuchů byla hlavní od začátku vyšetřování, jejich totožnost však byla identifikována až poté, co došlo k útoku v britském Salisbury v roce 2018, tvrdí bývalý policista.Několik verzí incidentuJak uvedl bývalý vyšetřovatel, během vyšetřování případů bylo prozkoumáno více verzí příčin výbuchů ve skladech. Jednou z nich byla i verze nehody způsobené špatnou manipulací, ta ovšem nebyla podpořená náležitými důkazy, a proto nebyla brána v potaz v pokročilém stadiu vyšetřování. V průběhu vyšetřování se dokonce objevila i svědectví o tom, že výbuch mohl být způsoben vypuštěnou raketou směrem ke skladům. Tato svědectví byla později vyvrácena.Na otázku novináře o tom, jak se dá vysvětlit skutečnost, že neexistují žádné důkazy o tom, že údajní ruští agenti skutečně byli na skladech před výbuchem, bývalý policista podotkl, že oni tam nemuseli být, mohli totiž dodat potřebné materiály do skladů pomocí další osoby. Druhý výbuch, k němuž došlo až po uplynutí měsíce a půl od toho prvního, se podle slov bývalého policisty měl také uskutečnit až někde v zahraničí. Myslí si totiž, že policie neprohlížela detailně ten druhý sklad po prvním výbuchu, a právě proto výbušné zařízení nebylo nalezeno.Hnízdo obchodu a šmelinDále ve svém rozhovoru bývalý policista líčí Ostravu jako místo, kde vzkvétal obchod se zbraněmi, do něhož mimo jiné byly zapojeny tajné služby. Kromě toho nebyla vyloučená ani verze, že za výbuchy ve skladech stála snaha zahladit stopy po nelegálním obchodu.Hlavním problémem je však to, že pro tuto hypotézu zatím chybí potřebné důkazy. Důležité je rovněž i to, že policie ještě dlouho po výbuchu neměla přístup k samotným skladům, podle slov expolicisty byly kusy munice sbírány v perimetru tří kilometrů od výbuchu.

