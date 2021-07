https://cz.sputniknews.com/20210701/italska-fregata-vplula-do-cerneho-more-15018924.html

Italská fregata vplula do Černého moře

Černomořská flotila RF zahájila sledování italské fregaty Virginio Fasan, která vyplula na Černé moře, uvádí se ve zprávě Národního centra řízení obrany RF. 01.07.2021, Sputnik Česká republika

svět

incident

flotila

nato

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/15018988_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_72795eff7beb83fae810c3000bd9a7f9.jpg

„Síly a prostředky Černomořské flotily zahájily kontrolu aktivit italské fregaty Virginio Fasan, která 1. července 2021 vstoupila do vod Černého moře,“ uvádí se v tiskové zprávě.K incidentu v Černém moři došlo i minulý týden, a to s lodí členské země NATO. Britský torpédoborec Defender vstoupil do výsostných vod RF a překročil hranici v okolí mysu Fiolent na Krymu. Ruská pohraniční loď provedla varovnou střelbu a letadlo Su-24M podniklo bombardování po kurzu plavby torpédoborce.Britské ministerstvo obrany a vládní kancelář prohlásily, že vojenská loď vykonávala civilní plavbu přes ukrajinské vody a že nikdo na ni nestřílel, Rusko prý provádělo vojenské cvičení. Avšak novinář BBC, který byl na palubě torpédoborce, potvrdil, že loď záměrně překročila hranici.Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová prohlásila, že v případě počínání Velké Británie v situaci s Defenderem se z toho Londýn nemůže vykroutit, neboť šlo o provokaci.

Jan Novák Zemím NATO patří delší část pobřeží Černého moře než Rusku. Tak je jen logické, že tam jsou naše lodě a dohlížejí na to, co se tam děje. 2

vaclav kalousek Zemím ZLOČINECKÉHO PAKTU NATO nepatří u Černého moře nic tak je nelogické že tam šmírují a provokují 2

2021

Zprávy

incident, flotila, nato