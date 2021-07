https://cz.sputniknews.com/20210701/jako-v-dobe-nesvobody-dalsi-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-bylo-nezakonne-rozhodl-soud-15023125.html

Jako v době nesvobody. Další opatření ministerstva zdravotnictví bylo nezákonné, rozhodl soud

Jako v době nesvobody. Další opatření ministerstva zdravotnictví bylo nezákonné, rozhodl soud

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že další omezení, které vydalo ministerstvo zdravotnictví, bylo v rozporu se zákonem. Jedná se již o zhruba dvě desítky... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-01T20:40+0200

2021-07-01T20:40+0200

2021-07-01T20:40+0200

česko

koronavirus

nejvyšší správní soud

opatření

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/511/17/5111793_0:35:3073:1763_1920x0_80_0_0_43cb1525587c7dc8a431f3a403533b2b.jpg

NSS rozhodoval o mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví, které bylo přijato koncem dubna, nabylo účinnosti 3. května a později se několikrát měnilo. Soudce Baxa dal za pravdu firmám, které provozují hotely. Podle něj nařízení postrádá odůvodnění.Soud konstatoval, že pandemický zákon výslovně nereguluje provozovny, které poskytují služby, včetně restaurací či pohostinství. Regulace zákona dopadá pouze na obchodní či výrobní provozovny.Dále má opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví sloužit zejména k lokálním a časově omezeným zásahům, kdy je nutné zabránit kontaktu lidí podezřelých z nákazy s ostatními. Nemá proto jít o plošné regulace.Ve svém rozsudku soudce zdůraznil, že mimořádná opatření jsou výjimečným právním nástrojem a přinášejí intenzivní zásahy do základních práv a svobodného života jednotlivců i společnosti.Adresáti regulace by podle soudce neměli pochybovat o její nezbytnosti, vhodnosti, účinnosti a přiměřenosti. Jen v tomto případě budou regulace respektovaná a nezpochybňovaná.Pokud veřejná moc rezignuje na prosazení regulace, povede to k poklesu důvěry v právo a instituce, které právo prosazují.Dříve ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) hájila opatření, která později soud zrušil. Podle ní stát vyhlašoval opatření v nestandardním režimu a musel jednat jako chirurg, kterému teče rána.

https://cz.sputniknews.com/20210630/koronavirus-se-podle-statistiku-stal-druhou-nejcastejsi-pricinou-umrti-v-lonskem-roce-15004858.html

STEV.SEAGAL Doba nesvobody a fašistické - genocidní totality přišla po 17.11.1989. 2

Mir Ať bylo kterékoliv opatření z důvodu COVIDU 19 soudem uvedeno jako nezákonné, tak to vůbec neznamená, že opatření v zájmu veřejného zdraví nebylo nutné. Rozzhoduje ten, kdo nese odpovědnost. Soudy za veřejné zdraví neodpovídají. 0

4

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, nejvyšší správní soud, opatření, česká republika