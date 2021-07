https://cz.sputniknews.com/20210701/je-nemozne-to-vysvetlit-v-kremlu-nenachazi-slova-ke-kauze-nahrady-skod-po-vybuchu-ve-vrbeticich-15020536.html

„Je nemožné to vysvětlit." V Kremlu nenachází slova ke kauze náhrady škod po výbuchu ve Vrběticích

„Je nemožné to vysvětlit.“ V Kremlu nenachází slova ke kauze náhrady škod po výbuchu ve Vrběticích

Příběh České republiky, která požaduje, aby Rusko kompenzovalo škody způsobené výbuchy ve Vrběticích, je z hlediska zdravého rozumu těžko analyzovatelný. Uvedl... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

Již dříve jsme informovali, že Praha požaduje po Moskvě kompenzace ve výši 25,5 milionu eur (650 milionů korun) za škody v souvislosti s výbuchy ve vojenských skladech ve Vrběticích, k nimž došlo v roce 2014, a zároveň vyloučení ze seznamu nepřátelských zemí.„Příběh s Českou republikou je z hlediska zdravého rozumu obecně obtížně analyzovatelný a je velmi obtížné jej komentovat a držet se legitimního slovníku,“ uvedl Peskov ve vysílání Prvního kanálu ruské televize .Poznamenal, že „je nemožné to vysvětlit.“RF nemá v úmyslu zneužívat rozšíření seznamu nepřátelských zemíRusko nebude zneužívat rozšiřování seznamu nepřátelských zemí vůči Ruské federaci, uvedl prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov.„Podle seznamu je vše zřejmé. Samozřejmě, že nikdo nebude zneužívat zařazení velkého počtu států na tento seznam. Je to seznam těch států, které skutečně překračují hranici rozumu v nepřátelství k Ruské federaci,“ řekl Peskov v rozhovoru pro televizní program Velká hra na Prvním kanále.Peskov označil vztahy s EU za rukojmí rusofobního přístupuVztahy mezi Moskvou a Bruselem jsou rukojmími rusofobního přístupu ze strany „mladých Evropanů“ a Polska, které důsledně kráčí cestou eskalace napětí ve vztazích s Ruskem, uvedl tiskový mluvčí ruského prezidenta.„Jsou to právě ty země, které nejvíce hovoří o svém znepokojení nad pomíjivou hrozbou, kterou vidí v Ruské federaci. A zároveň jde o velmi mladé Evropany, kteří důsledně kráčí cestou eskalace napětí,“ dodal Peskov .Podle něj otevírají svá území pro letadla NATO a nasazují americké jednotky.„A co vidíme? Vidíme americkou armádu nebo armádu NATO, které se přibližují stále blíže k našim hranicím. Co dělá Rusko v reakci? Rusko přijímá opatření k zajištění své bezpečnosti. Je to ve prospěch stability a předvídatelnosti evropský kontinent? Ne. Existuje začarovaný kruh,“ řekl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace.

