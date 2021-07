https://cz.sputniknews.com/20210701/krasne-a-vtipne-soukalova-ma-za-sebou-tak-trochu-jine-tehotenske-foceni-kde-ukazala-brisko-15017604.html

„Krásné a vtipné.“ Soukalová má za sebou tak trochu jiné těhotenské focení, kde ukázala bříško

Poslední rok nebyl pro Gábinu Soukalovou příliš šťastný, má totiž za sebou rozvod a stále bojuje o svůj majetek… I tak se na ni ale usmálo štěstí a v březnu... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

Někdejší hvězda biatlonu a moderátorka Showtime se rozhodla, že si udělá památku na tento požehnaný stav, a tak se rozhodla, že se nechá spolu s partnerem zvěčnit na těhotenském focení. A výsledky pak sdílela na svém Instagramu. Kdo by si však myslel, že půjde jen o načančané a stylizované fotografie, mýlil by se. Gabriela to má totiž ráda i jinak – vtipně!Na něm je hned několik vtipných momentek z focení, které její fanoušci uměli patřičně ocenit.A lichotky se jenom hrnuly: „Vám to sluší.“Lidé oceňovali především to, že se Gábina nebála a šla tak trochu do jiného focení. „Krásné a vtipné fotečky,“ psali.I další měli podobný názor na věc: „Jste krásný a nejlepší fotky jsou právě ty s vtipem. A to tyto určitě jsou. Užívejte si to.“Podle mnohých to navíc Gabriele jako nastávající mamince neskutečně moc sluší. „Jste nádherná,“ dávali najevo.Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v září 2020 Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné chvíli je Gábina šťastná s novým partnerem. Na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka.

