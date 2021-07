https://cz.sputniknews.com/20210701/kulhankuv-namestek-mel-v-moskve-jednat-o-porusovani-dohod-ohledne-nemovitosti-covid-cestu-zhatil-15014110.html

Kulhánkův náměstek měl v Moskvě jednat o porušování dohod ohledně nemovitostí. Covid cestu zhatil

Opatření ministerstva zdravotnictví, které zakazuje českým občanům cestování do Ruska, zmařilo misi náměstka české diplomacie Tomáše Kryla. V Moskvě měl řešit... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

Na pozadí vyostřených vztahů mezi oběma zeměmi měl náměstek ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) Tomáš Kryl odcestovat do Moskvy a jednat o budoucnosti Českého domu. Roztržka způsobená vrbětickou kauzou ho totiž paralyzovala, neboť Česko muselo propustit až 90 místních zaměstnanců, kteří zajišťovali provoz restaurace a hotelu. Dále měl Kryl řešit otázku ruských nemovitostí v Praze a českých nemovitostí v Moskvě.Nové opatření ministerstva zdravotnictví, které od čtvrtka zakazuje českým občanům cestovat do Ruska, však toto jednání zhatilo. Nyní se česká diplomacie snaží nalézt náhradní termín, kdy by mohl Kulhánkův náměstek do Moskvy odletět.V otázce ruských nemovitostí Česko obviňuje Moskvu z toho, že porušuje dohodu o užívání svých nemovitostí v Praze.Deník N tvrdí, že v rozporu se vzájemnými dohodami ruská strana pronajímá byty třetím osobám, využívá je ke krátkodobým pronájmům, ubytovává v nich nelegální pracovníky či vybírá nájemné v hotovosti.Začátkem minulého roku se Česko s Ruskem dohodlo na změnách v katastrech nemovitostí v obou zemí. Do té doby jako majitel budov byla v katastru uvedena organizace podřízená ministerstvu zahraničí, přestože Rusko před 40 lety za stavbu nemovitostí zaplatilo. Podle Deníku N však Moskva nadále dohody porušuje.Připomeňme, že zrušení cesty přišlo den poté, co české ministerstvo zahraničí předalo ruskému velvyslanci Alexandru Zmejevskému nótu, v níž požaduje odškodné za výbuch v muničních skladech ve Vrběticích. Má se jednat až o 650 milionů korun. Ruská diplomacie nato obvinila Prahu z vyděračství.Podle opatření ministerstva zdravotnictví se zakazuje od 1. července cestování českých občanům a cizinců s bydlištěm v ČR do Ruska, Namibie a Paraguaye, a to s platností do 31. července 2021. Zmíněné země tak byly zařazeny do skupiny států s extrémním rizikem nákazy onemocněním covid-19. Od 5. července na seznamu přibude i Tunisko, které patří mezi oblíbené destinace dovolenkářů.

