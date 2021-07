https://cz.sputniknews.com/20210701/lekar-prozradil-kdo-by-nemel-pit-vodu-s-citronem-na-lacny-zaludek-15005722.html

Lékař prozradil, kdo by neměl pít vodu s citronem na lačný žaludek

Lékař prozradil, kdo by neměl pít vodu s citronem na lačný žaludek

Mnoho z nás si neumí bez skleničky s vodou po probuzení představit den. Někteří si vodu také ochucují citronem, aby pro ně bylo snazší ji vypít.

Podle něj je optimální koncentrace citronové šťávy ve vodě od několika kapek až po polévkovou lžíci na 250 mililitrů.Vitamin C obsažený v citronech zvyšuje vstřebávání železa. Lidé s nadbytkem železa v těle by neměli nápoj zneužívat: ve velkém množství je tento stopový prvek toxický a při hromadění může ovlivnit játra.„Existují zprávy od lidí s migrénou, že citron, stejně jako citrusové plody obecně, může vyvolat záchvat bolesti hlavy. Tyto informace však nejsou vědecky podložené. Nebyly provedeny žádné seriózní studie o vlivu vody s citronem na zdraví. Veškerá tvrzení o prospěšnosti či škodlivosti tohoto nápoje jsou založena pouze na osobních zkušenostech jednotlivců,“ uzavřel odborník.Mýtus užitku vitaminu CJeden z nejpopulárnějších vitaminů, vitamin C, nejenže nepomáhá v prevenci proti virovým onemocnění, ale také škodí organismu při nadměrné konzumaci. Promluvil o tom v rozhovoru pro Agenturu městského zpravodajství Moskva lékař klinické nemocnice při Sečenovově univerzitě Vladimir Beketov.„Žádné hodnověrné údaje o efektivitě vitaminů, zejména vitaminu C, při prevenci a léčení virových onemocnění, chřipky a tím spíše covidu-19, neexistují… Použití vitaminových přípravků a doplňků stravy nepatří do klinických doporučení ani protokolů léčby,“ vysvětlil lékař.Beketov dodal, že nadměrná konzumace vitaminu C (více než 1 gram denně) může způsobit porušení menstruálního cyklu a kalcifikaci v ledvinách.

