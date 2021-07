https://cz.sputniknews.com/20210701/leos-mares-odpovedel-poslanci-za-ano-na-kritiku-o-depresivnich-zpravach-o-covidu-na-evrope-2-15019827.html

Leoš Mareš odpověděl poslanci za ANO na kritiku o depresivních zprávách o covidu na Evropě 2

Taková slova z úst politika zazněla v pořadu Události, komentáře na ČT, když mluvil o epidemiologické situaci v Česku, která se za poslední týden lehce zhoršila. Počet pozitivně testovaných tento týden mírně stoupl a vrátil se na úroveň z předminulého týdne. Dotyčný se ve studiu věnoval také tématu očkování, dovolených a testování.Ale i on je pro to, aby se ke covidu začalo přistupovat jako k běžnému respiračnímu onemocnění. Odkázal na Singapur a Velkou Británii, které už přecházejí na model, že covid bude běžné respirační onemocnění. A také vyzval, aby se covidu věnovala adekvátní pozornost a přestaly se denně hlásit například počty pozitivně testovaných. V této souvislosti si kopl do moderátora Evropy 2, Leoše Mareše:Leoš Mareš ovšem Špičákova slova slyšel a reagoval. „Depresivní“ zprávy svedl na svého kolegu Patrika Hezuckého. „Za to může Patrik. Já hlásil vždycky jen skvělá čísla...“ smál se slovům Špičáka z Událostí, komentářů.Singapur nebude počítat nakaženéPodle singapurského covidového týmu je utopické snažit se dosáhnout nulového počtu infekcí. Singapur chce proto nastavit dlouhodobou strategii, která bude akceptovatelná pro každého. Informovala o ní americká CNN.Singapur hodlá jako první nastavit uvolněnou dlouhodobou taktiku boje s covidem. Městský stát chce přestat počítat nakažené, nepřetěžovat nemocnice a hygieny infikovanými s lehkým průběhem nemoci a dokonce se ani nebude snažit, aby nákaza úplně zmizela. Podle tamní vlády se lidé musejí naučit žít s covidem jako s chřipkou.„Špatná zpráva je, že covid zřejmě nikdy nezmizí. Dobrá zpráva je, že i přesto můžeme žít normálně,“ padlo na nedávné tiskové konference singapurských ministrů obchodu, financí a zdravotnictví. Singapur má aktuálně alespoň jednou dávkou naočkovány 2/3 dospělé populace. Do 9. srpna by měly mít 2/3 populace kompletní očkování dvěma dávkami. Občané by mohli později dostat třetí dávku vakcíny a nastartován by mohl být také víceletý vakcinační program.S tím, jak se zvedá proočkovanost, chce Singapur méně úzkostlivě trasovat. Hygiena se bude soustředit pouze na těžce nemocné a na pacienty, kteří s covidem skončí na jednotce intenzivní péče. Lidé s lehkým průběhem nemoci se budou léčit doma. „Budeme se méně bát, že se náš zdravotní systém přetíží,“ uvedli šéfové singapurských resortů.Asijský stát ale počítá s tím, že současné vakcíny možná nebudou účinné proti budoucím mutacím a bude tak zřejmě nutné občany přeočkovat. Singapur chce také zrychlit proces testování, na výsledky PCR testů se podle tamní vlády čeká až příliš dlouho.Městský stát počítá ve svém plánu se zodpovědností občanů, kteří by měli dodržovat hygienické návyky a sociální distanc.

Seki18 Chyba, poslanče, pustit si Evropu 2. :-( 0

Červenáček Snad do toho nebude nedebil K. Olinka tahat svou rezonanční dutinu mezi psychooušky... Už je zkompromitovaný dost.... Jestli je indický kmen takový, jak se píše, brzy budeme mít hodně starostí o život. Covid-19 byl průzkumný. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

