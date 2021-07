„Na životech Slovanů záleží.“ Směšný trest za vraždu Slováka v Belgii bude mít dohru v NR SR

https://cz.sputniknews.com/20210701/na-zivotech-slovanu-zalezi-smesny-trest-za-vrazdu-slovaka-v-belgii-bude-mit-dohru-v-nr-sr-15017355.html

Šéf zahraničního výboru slovenského parlamentu Marián Kéry (Směr-SD) chce s belgickým velvyslancem mluvit o „směšně“ nízkém trestu za zabití slovenského občana... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

V roce 2018 policisté na letišti v Charleroi ubili k smrti zadrženého slovenského občana Jozefa Chovance. Tento týden úřady potrestaly druhého nejvýše postaveného představitele belgické federální policie Andrého Desenfantsa srážkou 10 % ze dvou měsíčních platů, což činí 1 500 eur (38 tisíc korun).Kvůli tomu pozval na zasedání zahraničního výboru belgického velvyslance, „aby vysvětlil, proč belgické orgány udělily danému policistovi, který se snažil případ zamést pod koberec, tak nízký a směšný trest“.Dříve se k případu vyjádřila i opoziční strana Směr-SD, která vyzvala prezidentku Zuzanu Čaputovou a ministra zahraničí Ivana Korčoka (za SaS), aby v dané věci konali.Belgičtí policisté původně tvrdili, že Chovanec, který zemřel v nemocnici, si těžká zranění v cele předběžného zadržení způsobil sám. Později se ale objevily videozáznamy, na kterých bylo vidět, jak policisté více než čtvrt hodiny na Chovancovi klečeli a jedna z policistek dokonce hajlovala. Utrpení zadrženého Slováka se všichni přítomní smáli.V únoru si slovenská diplomacie stěžovala na pomalé vyšetřování případu. Tento týden belgické úřady rozhodly o disciplinárním trestu pro ředitele belgické správní policie Andrého Desenfantsa, který loni v srpnu dočasně ze své funkce odstoupil. Kromě srážky platu zůstane zmínka o tomto trestu v jeho osobní složce následujících pět, což mu po tuto dobu znemožní služební postup.

