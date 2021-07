https://cz.sputniknews.com/20210701/ondracek-o-vyvoji-v-kauze-vrbetice-vladnou-nam-plukovnici-a-propadame-se-nekam-za-laos-a-kambodzu-15018606.html

Ondráček o vývoji v kauze Vrbětice: Vládnou nám plukovníci a propadáme se někam za Laos a Kambodžu

Místopředseda bezpečnostního výboru Sněmovny Zdeněk Ondráček (KSČM) je šokován tím, jak se vyvíjí kauza Vrbětice. Upozornil, že vyšetřovatelé nadále nemají... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

Komunistický poslanec má jasno, že vláda v kauze Vrbětice jednala pod tlakem médií, jež se dostaly k informacím z neveřejného spisu. Nyní šéf Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek v rozhovoru pro Radiožurnál přiznává, že pro zahájení trestního stíhání důkazy zatím nejsou.Za těchto okolností je podle něj absurdní, že vláda požaduje od Ruska kompenzace. Ondráček je přesvědčený, že vláda nemá kontrolu nad politickou situací v zemi.V rozhovoru pro Radiožurnál Mazánek uvedl, že od ledna 2020 policisté pracují pouze s jednou vyšetřovací verzí. Tou je, že výbuchy ve Vrběticích v roce 2014 mají na svědomí ruští agenti GRU, kteří rovněž údajně stojí i za otravou Skripalových v Anglii. Nyní policisté pracují na tom, aby shromáždili dostatek důkazů pro zahájení trestního stíhání. Mělo by to být na konci roku, ale nevyloučil, že se věc protáhne.Mazánek dále tvrdí, že si vyšetřovatelé v roce 2018 nevšimli podobnosti dvou lidí s ruskými agenty ze Salisbury. Všiml si toho v roce 2019 až nový vyšetřovatel při prověrce spisu.Připomeňme, že v pondělí české ministerstvo zahraničí předalo ruskému velvyslanci v Praze Alexandru Zmejevskému nótu, ve které požaduje kompenzace za veškeré škody způsobené výbuchy.Moskva, jež odpovědnost za výbuchy odmítá a která kvůli obvinění zařadila Česko na seznam nepřátelských zemí, označila tento požadavek za vyděračství.

Janecký Jan

Je třeba se dívat jak do historie-přítomnosti a pak přemýšlet.Třeba Masryk- podle dnešních měřítek separatista-17 let bez volby prezidentem-všechny změny vetoval-zvolila ho parta tak jako kolem Havla. Přečtěte si něco z první republiky, když už přeživší nejsou-já ještě jako mladý s takovými lidmi mluvil,když se z Ameriky přehoupla krize-nechal do hladovějících střílet-špatně se o takovém vzoru demokracie poslouchá ale to je historie a teď jeho ksicht je před každou správní budovou-jo ta demokracie dostává nafrak a stejně za čas uslyšíme jak skvělí politici řídili tuto jinak bohatou s mnoha chytrými a pracovitými lidmi zemi od deseti k pěti pod křídlaztzv. západu,který nás vysáva jak houbu-voda-teplárny-banky atd atd

0