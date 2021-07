https://cz.sputniknews.com/20210701/parlament-ukrajiny-prijal-zakon-o-puvodnim-obyvatelstvu--15024733.html

Parlament Ukrajiny přijal zákon o původním obyvatelstvu

Parlament Ukrajiny přijal zákon o původním obyvatelstvu

Nejvyšší Rada Ukrajiny dnes přijala zákon O původním obyvatelstvu Ukrajiny, který vylučuje Rusy jakožto národnost, jejíž práva se zákon zavazuje obhajovat... 01.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-01T21:26+0200

2021-07-01T21:26+0200

2021-07-01T21:26+0200

přímá linka s prezidentem

svět

národnost

volodymyr zelenskyj

diskriminace

maria zacharovová

zákon

ukrajina

vladimir putin

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/23/60/236050_0:1:1742:981_1920x0_80_0_0_cc9722ab2c0b133db20f39a2100e1970.jpg

Lídr Ukrajiny již dříve sám předložil návrh na posouzení, který byl kvůli tomu označen za naléhavý. Na mimořádném jednání Rady ho podpořilo 326 poslanců při potřebném minimu 226 hlasů.Jak je uvedeno v zákoně, původní obyvatelstvo Ukrajiny je autochtonní etnická komunita, která byla utvářena na území země, a která je dnes nositelem svébytného jazyka a kultury se svými tradičními, společenskými, kulturními nebo reprezentativními orgány. Původní obyvatelstvo by si mělo být vědomo sebe jako takové, být etnickou menšinou v populaci země a také nemít vlastní stát mimo Ukrajinu.V dokumentu jsou odděleně uvedeny původní národy, které se utvořily na Krymu, respektive krymští Tataři, Karaité a Krymčaci. Podle zákona mají původní národy na Ukrajině právo na sebeurčení, stanovují si v rámci ústavy a zákonů svůj politický status, svobodně vykonávají svůj ekonomický, sociální a kulturní rozvoj.Původnímu obyvatelstvu je zaručeno právo vytvářet vzdělávací instituce a vzdělávat se v mateřském jazyce a vytvářet svá média. Stát je povinen je chránit před genocidou nebo jakýmkoliv jiným činem kolektivního nátlaku či násilí. Reakce Ruska na zákon Podle oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové porušuje tento zákon základní mezinárodní smlouvy a staví do diskriminační pozice miliony ruských lidí. Kyjev tvrdí, že dokument nikoho nediskriminuje, a ústava země přímo a jednoznačně garantuje rovnost všech občanů bez ohledu na jejich etnický původ a odděleně stanovuje povinnost státu chránit původní národy a národnostní menšiny.Jak ale zdůrazňoval Vladimir Putin, myšlenka dělit národy na původní a nepůvodní připomíná teorii a praxi nacistického Německa. Těsně před přijetím zákona Putin během Přímé linky uvedl, že považuje Ukrajince a Rusy za jednotný celek. Tyto národy, jak řekl prezident, od nepaměti žily společně na území Ukrajiny, a proto neuvádět Rusy v tomto zákoně je „rozumu nepochopitelné“.Vladimir Putin poznamenal, že současné ukrajinské vedení se k Rusku chová nepřátelsky. Prezident přirovnal postoj Kyjeva k použití zbraní hromadného ničení proti Rusům. Část ruskojazyčné populace se v důsledku toho cítí jako druhořadí lidé druhé odrůdy a mohou opustit zemi, dodal.

https://cz.sputniknews.com/20210611/ivan-david-zelenskyj-nam-pripomnel-rozdil-mezi-vlastenectvim-a-nacionalismem-fasistickeho-strihu-14805388.html

Je to jistě paradoxní historická situace kdy židé provádí rasové regulace, jako to i Hitler prováděl s Němci a židy.. Jestli se nemýlím, tak je Zelenský žid a jeho oligarchský příznivec také a židovské školy a vyučování hebrejštiny jistě nikomu nevadí 🤮🇺🇸🇮🇱🇪🇺✡️👎🚾🚾

Ondra Tykal

Stěpka Banderů by z nich měl radost. Jo, jo tohle budou asi ty evropské hodnoty.... Teď by to chtělo ještě obnovit historickou"slávu" jejich druhoválečných bojovníků za svobodu a samostatnost Ukrajiny. Jedná se o SS divizi Galizien a nesmíme také zapomenout na příslušníky strážních addílů Algemaine SS z koncentračních táborů. To byli také Ti správní uvědomělí Ukrajinci. Ti všichni by tomuto zákonu dnes tleskali.

58